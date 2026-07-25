Доплаты для пенсионеров в Днепропетровской области можно получить, однако нужно соблюсти условия.

Доплаты для пенсионеров в Днепропетровской области могут получить украинцы, достигшие определенного возраста и отвечающие установленным требованиям, пишет Politeka.net.

Размер ежемесячной возрастной прибавки зависит от возраста пенсионера. Так, гражданам от 70 до 74 лет выплачивают 300 гривен, пенсионерам от 75 до 79 лет — 456 гривен, а лицам, достигшим 80-летнего возраста, назначают 570 гривен.

В то же время в Пенсионном фонде отмечают , что пенсионеры в возрасте от 60 до 69 лет права на такую ​​доплату не имеют.

Особенностью этой ежемесячной доплаты для пенсионеров в Днепропетровской области есть то, что она назначается не с начала месяца, а со дня, когда человек достигает соответствующего возраста. Именно поэтому в первый месяц сумма надбавки может быть меньше установленного размера.

К примеру, если день рождения украинца приходится на 1 число месяца, он получит полную сумму доплаты вместе с пенсией. Если же человек празднует день рождения 20 числа, прибавку начислят только через дни после достижения соответствующего возраста.

Возрастная доплата назначается автоматически, поэтому обращаться в Пенсионный фонд с заявлением не нужно. В то же время, существует важное условие: общий размер пенсионной выплаты не должен превышать 10 340,35 гривны.

В ПФУ также объяснили, как изменяется размер надбавки после перехода в следующую возрастную категорию. По достижении 75 лет украинцу не назначают новую выплату в полном объеме 456 гривен, а только доначисляют разницу между уже получаемой надбавкой и новым размером.

Таким образом, если после 70-летия человек уже получал 300 грн, то по достижении 75 лет ему дополнительно начислят 156 гривен, чтобы общий размер возрастной доплаты составлял 456 грн. По такому же принципу осуществляется перерасчет и после достижения следующей возрастной категории.

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