Денежная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Винницкой области может облегчить финансовое положение украинцев.

Денежная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Винницкой области остается одним из направлений государственной социальной поддержки, сообщает Politeka.net.

В то же время, отдельные категории граждан могут оформить ежемесячную надбавку к пенсии, которая в 2026 году превышает 1 тысячу гривен.

Такую выплату назначают людям, у которых есть особые заслуги перед Украиной. Порядок ее начисления определен Законом Украины "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной".

Право на дополнительные средства имеют Герои Украины, кавалеры ордена Героев Небесной Сотни, лица, награжденные четырьмя или более государственными орденами после провозглашения независимости, а также обладатели отдельных почетных званий, в частности, народные артисты Украины.

Денежное пособие для пенсионеров и ВПЛ в Винницкой области может сочетаться с такой надбавкой, если гражданин отвечает требованиям различных программ. Финансирование осуществляется на средства государственного бюджета, а назначение производится в соответствии с действующим законодательством.

В перечень получателей входят также матери-героини, родившие и воспитавшие по меньшей мере пятерых детей до шестилетнего возраста. В определенных законом случаях это право может перейти отцу, если он самостоятельно занимался воспитанием после смерти матери или лишения ее родительских прав. При рассмотрении учитывают и усыновленных детей.

Расчет производят на основе прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность. С начала 2026 года этот показатель составляет 2564 гривны.

Ежемесячная надбавка определяется в пределах от 35 до 40% этой суммы. В настоящее время ее размер составляет от 897 до 1026 гривен. После смены прожиточного минимума выплату просматривают автоматически.

Специалисты советуют гражданам, считающим, что имеют право на такую ​​поддержку, обратиться в территориальное подразделение Пенсионного фонда Украины. Там можно уточнить условия назначения, список документов и порядок оформления.

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