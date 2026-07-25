Энергетики заранее рассказали украинцам о графиках отключения света в Кировоградской области на 26 июня.

Графики отключения света в Кировоградской области на 26 июля будут действовать из-за плановых и ремонтных работ, запланированных на воскресенье, пишет Politeka.net.

Графики отключения света в Кировоградской области действуют 26 июля в связи с проведением плановых ремонтных и профилактических работ на электросетях.

По информации АТ «Кировоградоблэнерго», с 08:00 до 17:00 без электроэнергии временно останется часть жителей села Долиновка. Отключения коснутся отдельных домов на улице:

Незалежности — 1, 2, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 26, 29, 31, 32, 34, 35, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 48, 49, 50, 53, 53а, 54, 56, 59, 60, 60а, 61, 62, 65, 67, 68, 70, 71, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 88, 94, 98, 100, 108, 110, 112, 116, 118, 118а, 120, 122, 124, 128



С 08:00 до 17:00 плановые ремонтные работы будут проводиться и в селе Соломия. Поэтому электроснабжение будет временно отсутствовать для части потребителей на улицах:

Центральна — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31

Тараса Шевченка — 3, 7, 9, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 26А, 27, 28, 30, 31, 33, 35

Шкильна — 1, 1А, 2, 3, 4, 4а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 14а, 15, 16, 16а, 18, 20, 21, 22а, 27

Преображенська — 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 28, 36, 38, 40, 48, 50, 54, 56, 58, 60

Прыбузька — 1, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 17а, 19, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 47, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 65, 67, 69, 71, 73, 77, 79, 81, 83, 87

пров. Мельнычный — 1, 5, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 25а, 25Б, 25в, 27, 27а, 29б, 33

пров. Квитковый — 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 21, 23, 25

пров. Сонячный — 1, 1б, 1В, 2, 3, 3А, 4, 5

По информации операторов системы распределения, с 08:00 до 17:00 временные отключения электроэнергии запланированы в городе Гайворон. На период проведения работ без света останутся отдельные дома на улицах:

Набережна — 1, 2, 3, 4, 5/20, 6, 7/13, 8/22, 9, 10/15, 11/13, 12, 13, 14/26, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23а, 24/1, 25, 27а, 28

Покровы — 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10/11, 11, 12/8, 14, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 38/14

Центральна — 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 21, 23, 90, 92, 92а, 94, 96, 98, 100, 100/2, 102, 104, 105, 105-а, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 133, 133А

Пидгирна — 27А, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 53, 55/1, 55Б, 56, 57/2, 58, 59, 63, 65, 67, 69, 77

Воеводина — 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10/а, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 кв.1, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 23а, 24, 25/1, 26, 28, 30, 32, 34

Гирныча — 1, 1а, 3, 5, 7, 8, 9, 11а, 12, 14, 15/16, 16, 17, 22/2, 22А, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38

Велыкого Кобзаря — 9

Кропывныцького — 12

Варшавська — 5

пров. Энергетычный — 1/26, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12

пров. Переиздный — 1/66, 3, 4, 5/1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

пров. Произный — 3, 4, 7, 9, 9а, 13, 15

пров. Волошковый — 2, 3, 4, 5, 6А, 15

пров. Затышный — 1/21, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

пров. Мельнычный — 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 22

пров. Храмовый — 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 12, 13

пров. Южный — 2, 3, 5, 6, 8, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29.

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