Прибавка к пенсии с 1 августа в Винницкой области устанавливается в размере от 23% до 40% прожиточного минимума.

Прибавка к пенсии с 1 августа в Винницкой области остается доступной для граждан, имеющих особые заслуги перед Украиной и отвечающих требованиям законодательства, сообщает Politeka.net.

Доплату назначают в качестве отдельной надбавки к основному пенсионному обеспечению.

Порядок начисления определяет Закон Украины "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной". Право на выплату имеют Герои Украины, лица, награжденные орденом Героев Небесной Сотни, граждане, отмеченные четырьмя и более государственными орденами после провозглашения независимости, а также обладатели почетных званий «народный» и «заслуженный».

Информацию об этом предоставляет ПФУ .

В перечень получателей также входят ветераны войны, которые были награждены за личное мужество, выдающиеся спортсмены, космонавты, члены летно-испытательных экипажей, лауреаты государственных премий, матери, воспитавшие пятерых и более детей до шестилетнего возраста, а также борцы за независимость Украины в ХХ.

Прибавка к пенсии с 1 августа в Винницкой области устанавливается в размере от 23% до 40% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность. Для борцов за независимость Украины предусмотрена отдельная выплата, которая после ежегодного перерасчета с 1 марта 2026 года составляет 5 667,51 гривны .

Назначение производится со дня обращения или с момента возникновения права, если заявление подано не позднее чем через 12 месяцев. Документы можно подать лично, в электронном формате или по почте. Если пакета документов недостаточно, Пенсионный фонд уведомляет заявителя о необходимости предоставить дополнительные подтверждения.

Размер доплаты автоматически пересматривается после изменения прожиточного минимума. Кроме того, закон предусматривает поддержку нетрудоспособных членов семьи умершего получателя. При наличии одного такого родственника устанавливают 70% надбавки, двух и более — 90% суммы, которую получал или мог получать кормильец.

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