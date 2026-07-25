Дефицит продуктов во Львовской области будет зависеть от итогов жатвы.

Дефицит продуктов во Львовской области не прогнозируют, однако затяжная летняя засуха может повлиять на урожай кукурузы и подсолнечника, что способно сказаться на стоимости отдельных товаров в ближайшие месяцы, сообщает Politeka.net.

Аналитики аграрного рынка отмечают, что июль и август являются определяющими для развития поздних культур. Если жара будет продолжаться без достаточного количества осадков, это может снизить будущие показатели сбора.

По словам эксперта ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» Максима Гопки, при худшем сценарии потери кукурузы могут достигнуть 20%, тогда как подсолнечнику — около 15%. В то же время специалист подчеркивает, что возможное формирование климатического явления Эль-Ниньо во второй половине 2026 года еще не свидетельствует о неизбежном развитии масштабной засухи.

Конечный результат будет определять сочетание нескольких факторов: длительного периода высоких температур, недостатка дождей и погодных условий при формировании зерна. Наиболее чувствительной культурой остается кукуруза, в то время как подсолнечник лучше выдерживает засушливую погоду, хотя тоже может терять продуктивность.

Дефицит продуктов во Львовской области будет зависеть от итогов жатвы. Если объемы зерновых и масличных культур сократятся, это может отразиться на предложении отдельной продукции и ценовой ситуации. Эксперты отмечают, что о системной нехватке продовольствия речь пока не идет.

Сложные условия прогнозируют для южных регионов. Под наибольшим риском остаются Одесская, Николаевская, Херсонская и Запорожская области, где сильнее всего ощущается дефицит влаги.

К территориям с повышенной вероятностью более низкой урожайности также относят Днепропетровщину, Кировоград, а частично Полтавщину и Черкасщину. Именно погодные факторы определят окончательный результат сезона.

Сельхозпроизводители уже внедряют засухоустойчивые гибриды, современные методы возделывания полей и технологии сохранения влаги. Если к концу лета количество осадков увеличится, ожидаемые потери могут быть меньше, чем предполагают предыдущие оценки.

Источник: e-land.ua

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