Бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области остается доступным благодаря новым инициативам жителей Одессы, безвозмездно предоставляющих приют людям, вынужденным покинуть собственные дома из-за войны, сообщает Politeka.net.

Одно из актуальных предложений расположено на проспекте Князя Владимира Великого. Владельцы готовы поселить одинокую женщину пенсионного возраста от 60 до 70 лет. Для будущей жительницы подготовили отдельную комнату в трехкомнатной квартире с необходимыми удобствами. Также хозяева могут помочь с оформлением статуса внутриперемещенного лица.

Еще один вариант доступен на улице Жуковского. Там предлагается комната в двухкомнатной квартире, где проживает 68-летняя женщина. Владелец отмечает, что не нуждается в постороннем уходе, однако ищет человека для совместного проживания и ежедневного общения.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области включает и другие предложения. В частности, одна из местных семей готова принять одинокую женщину, которая потеряла собственное жилье, не имеет близких родственников и нуждается в постоянном месте жительства. Для нее предусмотрена отдельная комната в квартире со всеми необходимыми условиями без арендной платы.

Специалисты рекомендуют перед заселением обязательно уточнять сроки пребывания, бытовые условия и другие важные детали непосредственно с владельцами. Это поможет избежать недоразумений и заранее согласовать все вопросы.

Список доступных адресов регулярно обновляется, поэтому переселенцам советуют следить за новыми объявлениями и не откладывать обращения. Часть вариантов находит новых жителей в течение короткого времени.

Источник: Допомагай

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