Прибавку к пенсии в Днепропетровской области можно получить как приложение к основным выплатам.

Прибавка к пенсии в Днепропетровской области доступна отдельным категориям граждан, имеющим особые заслуги перед Украиной, сообщает Politeka.net.

Такая доплата назначается в соответствии с действующим законодательством после подачи заявления и документов, подтверждающих соответствующий статус.

Право на получение имеют Герои Украины, ветераны войны, награжденные за личное мужество, выдающиеся спортсмены, космонавты, лауреаты государственных премий, лица со званием заслуженный, многодетные матери, а также борцы за независимость Украины ХХ века, реабилитированные по закону.

Информацию об этом предоставляет ПФУ .

Прибавка к пенсии в Днепропетровской области устанавливается как доплата к основной выплате. Ее размер определяют в процентах от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Для отдельной категории борцов за независимость предусмотрен особый порядок начисления.

Обратиться можно сразу же после возникновения соответствующего права. Если документы представлены не позднее 12 месяцев, средства назначают с даты его приобретения. В других случаях выплату устанавливают со дня обращения.

Подать заявление разрешается лично, по почте или в электронном формате. Если пакета документов недостаточно, Пенсионный фонд уведомляет заявителя о необходимости предоставить дополнительные подтверждения. При их представлении в течение трех месяцев начальная дата обращения сохраняется.

После увеличения прожиточного минимума соответствующие доплаты перечисляются автоматически. Для отдельных категорий получателей предусмотрено ежегодное повышение в соответствии с решениями Кабинета Министров Украины.

В случае смерти человека, который имел право на такую ​​выплату, нетрудоспособные члены его семьи могут оформить часть надбавки. Размер зависит от количества иждивенцев и определяется действующими нормами законодательства.

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