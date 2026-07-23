Подорожание проезда в Николаевской области необходимо для стабильной работы общественного транспорта.

Подорожание проезда в Николаевской области официально было введено в Вознесенске, где с 1 июля начали действовать новые тарифы на городские автобусные маршруты, сообщает Politeka.net.

Соответствующее решение утвердил исполнительный комитет городского совета .

Теперь стандартная стоимость одной поездки составляет 20 гривен. Для пассажиров, пользующихся льготами, сохранили отдельную цену – 10 гривен.

В городском совете объяснили, что пересмотр расценок стал вынужденным шагом из-за роста расходов транспортных предприятий. В первую очередь, увеличились цены на горючее, комплектующие, техническое обслуживание автобусов, ремонт подвижного состава, а также затраты на оплату труда работников.

По словам представителей местных властей, подорожание проезда в Николаевской области необходимо для стабильной работы общественного транспорта. Дополнительные поступления позволят поддерживать техническое состояние автобусов, своевременно выполнять необходимые ремонты и обеспечивать регулярное курсирование маршрутов.

Обновленные тарифы уже вступили в силу и применяются по всем автобусным направлениям общины. Перевозчики отмечают, что нынешние расценки учитывают сложившиеся в последнее время экономические условия.

В городской администрации не исключают, что вопросы стоимости перевозок могут повторно рассмотреть, если себестоимость услуг будет и дальше увеличиваться. В то же время, никаких дополнительных решений по этому поводу не принято.

Жителям советуют перед поездкой уточнять актуальную информацию о своем маршруте. Власти отмечают, что стабильное финансирование транспортной отрасли остается важным условием бесперебойного пассажирского сообщения.

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