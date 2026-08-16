При длительном сохранении засушливой погоды дефицит продуктов в Днепропетровской области может касаться, прежде всего, сезонных овощей.

Дефицит продуктов в Днепропетровской области может усилиться из-за длительной жары и недостаточного количества осадков, что уже влияет на состояние сельскохозяйственных культур.

Больше всего страдают растения, которым для нормального развития требуется регулярное увлажнение. Высокие температуры вместе с пересыханием почвы могут отрицательно сказаться на цветении и формировании плодов.

Для фермеров такая погода означает дополнительные расходы. Хозяйствам приходится чаще включать системы полива, тратить больше топлива и электроэнергии, а также усиливать уход за насаждениями.

Растет и себестоимость выращивания. Помимо ресурсов по орошению, производителям необходимы дополнительные работники и средства защиты культур от последствий перегрева.

Отдельной проблемой остается возможное сокращение урожая. Если растения не выдержат неблагоприятных условий, на рынок поступит меньше товарных овощей.

Наиболее уязвимыми могут оказаться небольшие хозяйства. Из-за ограниченных финансовых возможностей им сложнее компенсировать потери и обеспечить постоянное орошение.

При длительном сохранении засушливой погоды дефицит продуктов в Днепропетровской области может касаться, прежде всего, сезонных овощей. Уменьшение предложения способно создать дополнительное давление на розничные ценники.

Для потребителей это означает риск удорожания отдельных позиций в конце лета. В то же время, окончательные последствия будут зависеть от дальнейших погодных условий, количества осадков и фактического объема нового сбора.

В то же время ситуация может стабилизироваться, если в ближайшие недели погодные условия улучшатся, а фермеры смогут сохранить запланированные объемы урожая.

Источник: AgroWeek

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