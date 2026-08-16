Украинцы призывают заранее учитывать графики отключения света в Николаевской области на неделю с 17 по 23 августа.

Украинцам следует быть готовыми к графикам отключения света в Николаевской области на неделю с 17 по 23 августа, пишет издание Politeka.net.

Причиной обесточений станут плановые ремонтные и профилактические работы на электросетях. Энергетики будут проводить техническое обслуживание и необходимые работы с оборудованием, чтобы повысить надежность сетей и снизить риск аварийных ситуаций.

По информации «Миколаївобленерго», 17.08.2026, с 08:00 до 17:00 электроэнергию планово будут отключать в селе Каширивка. Временные ограничения коснутся следующих адресов:

Алхимова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 22, 36

Мыру — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 36

Молодижна — 1, 2А, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15

Садова — 1, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 41

18.08.2026, с 08:00 до 17:00 плановые работы будут проводить в селе Анастасивка. При выполнении работ без электричества и комфорта останутся по отдельным адресам:

Анастасивська — 1

Центральна — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

Шкильна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 27

19.08.2026, графики обесточений будут действовать в селе Червоная Долына. Электроэнергии не будет с 08:00 до 17:00. В список попали следующие адреса:

Мыру — 1, 2, 3, 5, 26, 35, 40, 58, 60, 62, 70, 72

Молодижна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 43, 45, 46, 53, 57, 58, 61, 63, 69

Селикатна — 5, 8, 9, 13, 16, 18А, 144, 147, 148, 150, 151, 152, 154, 155, 158, 159, 160, 161

21.08.2026, плановые работы продолжатся в селе Новосвитливка. Электроснабжение ограничат с 08:00 до 16:00. В указанный период без света временно останутся потребители по отдельным адресам:

Микрорайон — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34

Садова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 41

Садова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 41 Фермерська — 2

Шевченка — 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28.

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