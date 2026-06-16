Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області є результатом одразу кількох чинників.

Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області залишається актуальною тенденцією, яку фахівці пов’язують із зростанням виробничих витрат та змінами на ринку ресурсів, передає Politeka.

Аналітики зазначають, що ціни на харчі багато в чому залежать від вартості енергії, зерна та інших компонентів, необхідних для виготовлення продовольчих товарів. Будь-які зміни в цих сегментах швидко відображаються на полицях магазинів.

Експерт Денис Марчук під час ефіру «Вечір.LIVE» звернув увагу, що підприємства харчової галузі особливо чутливі до коливань вартості газу та електрики. Значну роль також відіграє кормова база, від якої залежить виробництво тваринницької продукції.

За його словами, навіть незначні зміни у витратах здатні вплинути на кінцевий цінник. Насамперед це стосується м’ясного напрямку та молочного сегмента, де собівартість напряму залежить від енергетичних ресурсів.

Фахівці вважають, що Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області є результатом одразу кількох чинників. Серед них — витрати виробників, ситуація із сировиною та загальні економічні процеси в аграрній сфері.

Водночас ринок яєць демонструє іншу картину. З настанням літа збільшується кількість пропозицій від приватних господарств, які активно реалізують власну продукцію.

Через це посилюється конкуренція між учасниками галузі. Великі виробники змушені реагувати на зміну попиту та коригувати власні комерційні рішення.

Саме сезонне зростання пропозиції наразі допомагає стримувати різкі коливання в окремих категоріях продовольства. Для покупців це означає більш помірні розцінки на деякі позиції.

Разом із тим учасники галузі не очікують тривалої стабільності. Вирішальними факторами надалі залишатимуться тарифи, забезпеченість кормами та стан агропромислового комплексу.

Подальший розвиток ситуації залежатиме від багатьох економічних показників, тому ринок продовжує уважно стежити за змінами у виробничому секторі країни.

Джерело: expert.in.ua

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