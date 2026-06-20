В то же время, денежная помощь в Днепропетровской области в размере 1 000 гривен будет начисляться нескольким категориям.

Денежная помощь в Днепропетровской области будет доступна части граждан в 2026 году в рамках государственной программы поддержки, приуроченной ко Дню Независимости Украины, сообщает Politeka.net.

Соответствующие начисления предусмотрены правительственным постановлением №602. Документ определяет категории получателей и размеры единовременной финансовой поддержки социально уязвимых групп населения.

В Пенсионном фонде объяснили, что программа распространяется на участников боевых действий, людей с инвалидностью в результате войны, бывших несовершеннолетних узников нацистских лагерей, а также других граждан, перечень которых установлен законодательством.

Наибольший размер выплаты составляет 3100 гривен. Именно такую ​​сумму получат лица, у которых есть особые заслуги перед государством.

Отдельные суммы предусмотрены для людей с инвалидностью в результате войны. Для первой группы установлено 3 100 гривен, для второй – 2 900 гривен, для третьей – 2 700 гривен.

В то же время, денежная помощь в Днепропетровской области в размере 1 000 гривен будет начисляться участникам боевых действий, пострадавшим во время Революции Достоинства и отдельным категориям бывших узников мест принудительного содержания.

Для членов семей погибших военнослужащих и ветеранов предусмотрена выплата 650 гривен. Такой же размер поддержки получат родные умерших участников боевых действий или лиц с инвалидностью в результате войны при условии соответствия установленным требованиям.

Еще 450 гривен государство направит участникам войны, гражданам, принудительно вывозимым на работы во время Второй мировой войны, а также детям партизан и подпольщиков.

Порядок перечисления средств определен постановлением Кабинета Министров №1396. В большинстве случаев выплаты будут производиться автоматически через Пенсионный фонд или другие уполномоченные структуры без дополнительных обращений.

Вместе с тем, гражданам, которые не находятся на пенсионном обеспечении и не проходят службу, необходимо самостоятельно подать документы для оформления государственной поддержки.

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