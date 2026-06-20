Водночас грошова допомога у Дніпропетровській області у розмірі 1 000 гривень нараховуватиметься кільком категоріям.

Грошова допомога у Дніпропетровській області буде доступна частині громадян у 2026 році в межах державної програми підтримки, приуроченої до Дня Незалежності України, повідомляє Politeka.net.

Відповідні нарахування передбачені урядовою постановою №602. Документ визначає категорії отримувачів та розміри одноразової фінансової підтримки для соціально вразливих груп населення.

У Пенсійному фонді пояснили, що програма поширюється на учасників бойових дій, людей з інвалідністю внаслідок війни, колишніх неповнолітніх в’язнів нацистських таборів, а також інших громадян, перелік яких встановлений законодавством.

Найбільший розмір виплати становить 3 100 гривень. Саме таку суму отримають особи, які мають особливі заслуги перед державою.

Окремі суми передбачені для людей з інвалідністю внаслідок війни. Для першої групи встановлено 3 100 гривень, для другої — 2 900, для третьої — 2 700 гривень.

Водночас грошова допомога у Дніпропетровській області у розмірі 1 000 гривень нараховуватиметься учасникам бойових дій, постраждалим під час Революції Гідності та окремим категоріям колишніх в’язнів місць примусового утримання.

Для членів сімей загиблих військовослужбовців і ветеранів передбачено виплату 650 гривень. Такий самий розмір підтримки отримають рідні померлих учасників бойових дій або осіб з інвалідністю внаслідок війни за умови відповідності встановленим вимогам.

Ще 450 гривень держава спрямує учасникам війни, громадянам, яких примусово вивозили на роботи під час Другої світової війни, а також дітям партизанів і підпільників.

Порядок перерахування коштів визначений постановою Кабінету Міністрів №1396. У більшості випадків виплати здійснюватимуть автоматично через Пенсійний фонд або інші уповноважені структури без додаткових звернень.

Разом із тим громадянам, які не перебувають на пенсійному забезпеченні та не проходять службу, необхідно самостійно подати документи для оформлення державної підтримки.

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