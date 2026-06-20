Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області відображає ширші процеси в овочевому секторі країни.

Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області фіксується на тлі трансформацій у картопляному сегменті, де одночасно присутні залишки минулорічного збору та дорожчі імпортні партії, повідомляє Politeka.

Наразі українські агровиробники реалізують бульбу зі сховищ у межах 5–11 гривень за кілограм. Це нижчий рівень порівняно з минулим роком, коли діапазон становив приблизно 13–23 гривні. Різницю пояснюють більшим обсягом зібраного врожаю та особливостями сезонної пропозиції.

Фахівці агросфери зазначають, що на динаміку також вплинули погодні умови, які позначилися на якості частини зібраної продукції. Через це ринковий баланс між наявністю та попитом залишається нестабільним.

У торговельних мережах паралельно з’являються імпортні поставки. Їхня вартість може сягати близько 90 гривень за кілограм, що суттєво обмежує доступність для масового споживача та формує ціновий розрив між сегментами.

Аналітики розглядають ситуацію як перехідну фазу. Запаси торішнього врожаю поступово зменшуються, а нові надходження ще не сформували стабільної пропозиції, що створює коливання вартості.

На думку експертів, дефіцит продуктів у Дніпропетровській області відображає ширші процеси в овочевому секторі країни, де ключовими залишаються обсяги внутрішнього виробництва та частка імпортного покриття.

Учасники ринку не виключають подальших змін цінової динаміки у разі скорочення запасів і збереження стабільного попиту з боку населення та переробних підприємств.

Подальший розвиток ситуації залежатиме від надходження нового врожаю, логістичних можливостей постачання та загальної рівноваги між попитом і пропозицією на продовольчому ринку.

Джерело: ТСН

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