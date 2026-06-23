После проверки данных денежная помощь для пенсионеров в Одесской области назначается и выплачивается вместе с ежемесячной пенсией.

Часть пенсионеров в Одесской области в 2026 году имеет право на ежемесячную денежную помощь, размер которого превышает 1 000 гривен, сообщает Politeka.net.

В то же время, такая финансовая поддержка начисляется не всем, а только тем гражданам, которые отвечают сразу нескольким определенным критериям.

Как уточняют в ПФУ, ключевым фактором для назначения выплаты является не только возраст, но и социальный статус пенсионера, а также подтвержденное состояние здоровья. Право на нее имеют одинокие граждане в возрасте от 80 лет, не имеющие трудоспособных родственников, обязанных обеспечивать уход, и официально нуждаются в постоянной посторонней помощи по заключению медицинской комиссии.

В Пенсионном фонде подчеркивают, что механизм назначения этой денежной помощи достаточно суров. Выплата не начисляется в случаях, если хотя бы одно из требований не производится. В частности, даже наличие трудоспособных детей или других проживающих отдельно родственников может стать основанием для отказа. Аналогично помощь не назначается при отсутствии официального медицинского подтверждения потребности в уходе.

Таким образом, факт одинокого проживания не является достаточным основанием для получения средств – решение принимается на основе комплексной оценки жизненных обстоятельств заявителя.

Процедура оформления выплаты заявительна. Для ее назначения гражданин должен лично обратиться в территориальное подразделение Пенсионного фонда Украины или органы социальной защиты населения и предоставить необходимый пакет документов. В него входят паспорт, идентификационный код, медицинское заключение о необходимости постоянного ухода, а также документы, подтверждающие отсутствие лиц, способных осуществлять содержание.

После проверки данных данных помощь для пенсионеров в Одесской области назначается и выплачивается вместе с ежемесячной пенсией. В то же время, в случае изменения обстоятельств, в частности появления трудоспособных родственников или улучшения состояния здоровья, начисление может быть пересмотрено или прекращено.

В ПФУ добавляют, что в 2026 году размер такой поддержки составляет 40% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, что в денежном эквиваленте составляет чуть более 1 000 гривен ежемесячно.

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