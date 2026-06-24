Гуманитарная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Николаевской области также включает компенсационные выплаты за аренду жилья.

Гуманитарная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Николаевской области охватывает государственные выплаты, механизмы компенсаций за арендуемое жилье и процедуру оформления статуса внутри перемещенных лиц в рамках действующих социальных программ, сообщает Politeka.

После регистрации статуса переселенца граждане получают ежемесячные выплаты. Для взрослых предусмотрено 2000 гривен, в то время как дети и лица с инвалидностью имеют право на 3000 гривен в соответствии с установленными государственными нормами поддержки.

Оформление доступно онлайн через приложение «Действие» или офлайн в центрах социальной защиты и ЦНАПах. Для подачи заявки необходимо предоставить документы, подтверждающие личность, гражданство и место жительства.

После внесения данных в государственный реестр открывается возможность оформления финансовой поддержки через цифровые сервисы или банковские инструменты, в частности, карточку «Поддержка».

В рамках программы гуманитарная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Николаевской области также включает компенсационные выплаты за аренду жилья для людей, которые потеряли собственное жилье из-за боевых действий или были вынуждены изменить место жительства.

Право на участие не распространяется на лиц, уже получающих аналогичные государственные выплаты на проживание, а также на участников программы компенсации владельцам жилья «Убежище». В то же время, поддержка доступна приемным семьям и детским домам семейного типа со статусом ВПЛ.

Размер компенсации определяется индивидуально и зависит от состава семьи и стоимости аренды в конкретном населённом пункте региона.

Порядок назначения помощи и условия участия периодически обновляются государственными органами в соответствии с актуальной социальной ситуацией в области.

Источник: ukraineishome

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