Гуманітарна допомога для пенсіонерів та ВПО у Миколаївській області також включає компенсаційні виплати за оренду житла.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів та ВПО у Миколаївській області охоплює державні виплати, механізми компенсацій за орендоване житло та процедуру оформлення статусу внутрішньо переміщених осіб у межах чинних соціальних програм, повідомляє Politeka.

Після реєстрації статусу переселенця громадяни отримують щомісячні виплати. Для дорослих передбачено 2000 гривень, тоді як діти та особи з інвалідністю мають право на 3000 гривень відповідно до встановлених державних норм підтримки.

Оформлення доступне онлайн через застосунок «Дія» або офлайн у центрах соціального захисту та ЦНАПах. Для подання заявки необхідно надати документи, що підтверджують особу, громадянство та попереднє місце проживання.

Після внесення даних до державного реєстру відкривається можливість оформлення фінансової підтримки через цифрові сервіси або банківські інструменти, зокрема картку «єПідтримка».

У межах програми гуманітарна допомога для пенсіонерів та ВПО у Миколаївській області також включає компенсаційні виплати за оренду житла для людей, які втратили власне помешкання через бойові дії або були змушені змінити місце проживання.

Право на участь не поширюється на осіб, які вже отримують аналогічні державні виплати на проживання, а також на учасників програми компенсації власникам житла «Прихисток». Водночас підтримка доступна прийомним сім’ям і дитячим будинкам сімейного типу зі статусом ВПО.

Розмір компенсації визначається індивідуально та залежить від складу родини і вартості оренди у конкретному населеному пункті регіону.

Порядок призначення допомоги та умови участі періодично оновлюються державними органами відповідно до актуальної соціальної ситуації в області.

Джерело: ukraineishome

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Миколаївській області: хто має право на отримання цих виплат.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Миколаївській області: стало відомо, наскільки складною є ситуація.

Як повідомляла Politeka, Перерахунок пенсій в Миколаївській області: в квітні частину українців чекають більші виплати.