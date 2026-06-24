Подорожание продуктов в Кировоградской области постепенно охватывает не только хлеб, но другие группы товаров первой необходимости.

Подорожание продуктов в Кировоградской области фиксируется на фоне общеукраинского роста затрат в производственных и логистических цепях, сообщает Politeka.

В ближайшие месяцы основное давление ожидается в сегменте хлеба. По оценкам аналитиков, его конечная цена может возрасти до 6% в течение трех месяцев, в то время как ежемесячная динамика будет оставаться умеренной — примерно до 2% без резких колебаний.

Специалисты объясняют тенденцию к увеличению себестоимости производства. К ключевым факторам относятся более дорогие энергоносители, топливо, удобрения, а также затраты на логистику, техническое обслуживание и оплату труда в агросекторе.

По данным экономических обзоров, обработка сельскохозяйственных площадей сейчас обходится производителям на 35–40% дороже, чем раньше. В то же время, стабильные объемы урожая не позволяют компенсировать затраты за счет увеличения производства.

В таких условиях производители постепенно корректируют отпускные цены во избежание резких рыночных скачков. Именно удорожание продуктов в Кировоградской области постепенно охватывает не только хлеб, но и другие группы товаров первой необходимости.

К чувствительным категориям также относятся молочные изделия, мясная продукция, овощи борщового набора и бакалея, где уже фиксируется постепенный рост стоимости.

Дополнительное влияние оказывают военные условия, усложняющие поставки, повышающие транспортные расходы и создающие кадровый дефицит в отрасли. Также бизнес испытывает давление из-за кредитных ставок и рисков стабильности работы предприятий.

В результате даже при отсутствии дефицита товаров в розничной сети общее направление рынка остается восходящим, что постепенно изменяет стоимость потребительской корзины.

Источник: obozrevatel

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