Подорожчання продуктів у Кіровоградській області поступово охоплює не лише хліб, а й інші групи товарів першої необхідності.

Подорожчання продуктів у Кіровоградській області фіксується на тлі загальноукраїнського зростання витрат у виробничих і логістичних ланцюгах, передає Politeka.

Найближчими місяцями основний тиск очікується в сегменті хліба. За оцінками аналітиків, його кінцева ціна може зрости до 6% протягом трьох місяців, тоді як щомісячна динаміка залишатиметься помірною — приблизно до 2% без різких коливань.

Фахівці пояснюють тенденцію збільшенням собівартості виробництва. До ключових чинників належать дорожчі енергоносії, пальне, добрива, а також витрати на логістику, технічне обслуговування та оплату праці в агросекторі.

За даними економічних оглядів, обробка сільськогосподарських площ нині обходиться виробникам на 35–40% дорожче, ніж раніше. Водночас стабільні обсяги врожаю не дозволяють компенсувати витрати за рахунок збільшення виробництва.

У таких умовах виробники поступово коригують відпускні ціни, щоб уникнути різких ринкових стрибків. Саме Подорожчання продуктів у Кіровоградській області поступово охоплює не лише хліб, а й інші групи товарів першої необхідності.

До чутливих категорій також відносять молочні вироби, м’ясну продукцію, овочі борщового набору та бакалію, де вже фіксується поступове зростання вартості.

Додатковий вплив мають воєнні умови, що ускладнюють постачання, підвищують транспортні витрати та створюють кадровий дефіцит у галузі. Також бізнес відчуває тиск через кредитні ставки та ризики стабільності роботи підприємств.

У результаті навіть за відсутності дефіциту товарів у роздрібній мережі загальний напрямок ринку залишається висхідним, що поступово змінює вартість споживчого кошика.

Джерело: obozrevatel

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