Подорожание проезда в Кировоградской области рассматривается как поэтапная адаптация транспортной системы к новым затратным условиям без внезапных изменений ежедневных поездок.

Подорожание проезда в Кировоградской области зафиксировано в городе Новоукраинке после решения исполнительного комитета по поэтапному пересмотру тарифов на автобусные перевозки, сообщает Politeka.

Механизм формировали после консультаций между перевозчиками, депутатами и жителями общины. Вместо сиюминутного повышения избрали постепенное внедрение новых ставок, чтобы уменьшить резкое финансовое давление на пассажиров и дать время на адаптацию.

Первый этап уже заработал 11 мая – стоимость поездки в пределах населенного пункта составляет 30 гривен. Следующая корректировка запланирована на 1 июня, когда тариф вырастет до 35 гривен. До перемен жители платили 25 гривен за проезд.

Перевозчики объясняют пересмотр увеличением расходов на горючее, ремонт транспорта, закупку запчастей и общее содержание автопарка. Дополнительным фактором называют удорожание сервисного обслуживания и логистических процессов.

По оценкам участников рынка, экономически обоснованный уровень мог бы приближаться к 40 гривен, однако местные власти согласовали компромиссный вариант во избежание резкой нагрузки на бюджет домохозяйств.

В этом контексте подорожание проезда в Кировоградской области рассматривается как поэтапная адаптация транспортной системы к новым затратным условиям без внезапных изменений для ежедневных поездок.

В ходе обсуждения часть сторон акцентировала внимание на скорости повышения, в то время как другие поддержали постепенный формат как более прогнозируемый для населения.

Также подтверждено сохранение льготного проезда для участников боевых действий и семей погибших военных с частичной компенсацией из местного бюджета.

Последующая тарифная динамика будет зависеть от стоимости горючего, энергоресурсов и общей экономической ситуации в регионе.

Источник: persha.kr

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