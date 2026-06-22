Подорожание продуктов в Запорожье фиксируется сразу в нескольких базовых товарных группах от муки до мясных и молочных позиций, формирующих ежедневную потребительскую корзину в городе, передает издание Politeka.

В сегменте бакалеи мука «Хуторок» пшеничная (2 кг) стоит в среднем 70,96 грн. В торговых сетях стоимость колеблется от 67,92 до 74,00 грн. По сравнению с предыдущим месяцем, когда средний показатель составлял 68,72 грн., зафиксирован постепенный рост более чем на 2 грн.

В этом контексте удорожание продуктов в Запорожье проявляется из-за стабильного повышения стоимости товаров первой необходимости, которые ежедневно покупают домохозяйства.

В мясном сегменте колбаски "Алан" охотничьи полукопченые (1 кг) демонстрируют более выраженную динамику. Текущая средняя цена составляет 832,15 грн., тогда как в мае она была на уровне 753,78 грн. В сетях стоимость колеблется от 740,94 до 889 грн в зависимости от магазина.

Молочная категория также показывает изменение цен. Кефир «Крестьянский» 2,5% (950 мл) в среднем стоит 68,30 грн. В разных торговых точках цена варьируется от 48,90 до 86,50 грн, в то время как средний уровень месяцем ранее составлял 63,95 грн.

В целом, ценовая картина указывает на неравномерную динамику: часть товаров дорожает постепенно, другая — скачкообразно, в зависимости от поставок, логистики и политики сетей.

Аналитики также отмечают, что изменения формируются под влиянием закупочной стоимости, расходов на транспортировку и сезонных колебаний спроса, непосредственно отражаемых на розничных ценах.

Источник: Минфин

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