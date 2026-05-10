Повышение тарифов на коммунальные услуги во Львовской области зафиксировано в Новораздельском сообществе после корректировки стоимости водоснабжения и водоотведения с 1 мая 2026 года, сообщает Politeka.

В городском совете сообщили, что изменения касаются централизованных услуг и связаны, прежде всего, с ростом затрат на электроэнергию, которая является ключевым элементом в структуре формирования тарифа для водоканальных предприятий. Речь идет именно о пересмотре энергетической составляющей, а не о комплексном повышении всех расходных статей.

В то же время местные власти отреагировали на публичные обсуждения этой темы. По словам руководства общества, часть материалов в медиа подала информацию выборочно, что могло создать впечатление о существенно большем росте стоимости услуг, чем это предусмотрено фактическими расчетами.

С 1 мая 2026 установлены обновленные расценки: водоснабжение — 47,80 грн за кубический метр (ранее 36,66 грн), водоотвод — 37,90 грн (ранее 33,31 грн). Общий тариф вырос с 69,97 грн. до 85,70 грн. за кубометр.

При формировании новых показателей учтено изменение стоимости электроэнергии с 7,25 грн до 12,85 грн за кВтч, что напрямую повлияло на себестоимость услуг.

Также следует отметить, что в горсовете напоминают, что предварительный тариф действовал с учетом старых энергетических расчетов, заложенных еще по состоянию на 1 июля 2022 года. В контексте темы повышения тарифов на коммунальные услуги во Львовской области отмечается, что обновление расценок стало вынужденным шагом из-за изменения внешних затратных условий.

