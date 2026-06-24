Підвищення тарифів на комунальні послуги у Львівській області розглядають як приклад складного узгодження інтересів.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Львівській області у Трускавецькій громаді з 1 липня супроводжується переглядом вартості вивезення побутових відходів у межах нового рішення виконавчого комітету, повідомляє Politeka.

Зміни ухвалили на засіданні 22 червня. Вони стосуються міста Трускавець та частини навколишніх населених пунктів. Окремим оператором визначено компанію «Еколайфсіті», яка відповідає за збирання та транспортування відходів.

Для мешканців багатоквартирних будинків у Трускавці щомісячний платіж зросте з 65,63 до 69,50 гривні. Додатково вводиться абонентська складова, що формує підсумкову суму у квитанціях.

У селах Станиля, Доброгостів і Бистрий також затверджено оновлені розрахунки. Водночас для Уличного, Орова та Зимівок рішення відклали через різке збільшення фінансового навантаження при новій схемі нарахування.

У цих населених пунктах обговорювали перехід від фіксованої оплати з домогосподарства до нарахування з кожної особи. Такий підхід викликав заперечення з боку частини представників місцевого самоврядування та старост.

Саме в цьому контексті підвищення тарифів на комунальні послуги у Львівській області розглядають як приклад складного узгодження інтересів між громадою, надавачем послуг і органами влади.

Після завершення консультацій для трьох сіл планують підготувати окремий варіант розрахунків і винести його на наступний розгляд виконкому в липні.

Остаточні умови тарифів набудуть чинності після офіційного оприлюднення рішення та завершення всіх процедур погодження.

Джерело: dailylviv

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Нова система оплати проїзду у Львові: які саме зміни відбулися.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Львівській області: про що попереджають українців.

Як повідомляла Politeka, Робота для пенсіонерів у Львівській області: де саме пропонують 38 тисяч зарплати.