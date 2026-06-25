Графики отключения света в Винницкой области 26 июня связаны с проведением профилактических и ремонтных работ на объектах энергетической инфраструктуры.

Жителей Винницкой области предупредили о графиках отключения света, которые продлятся 26 июня в ряде населенных пунктов региона, сообщает Politeka.net.

Графики отключения света в Винницкой области на 26 июня вводятся для выполнения технического обслуживания сетей, проверки состояния оборудования и устранения обнаруженных неисправностей. Кроме того, специалисты проведут ряд работ, направленных на модернизацию энергетических объектов и повышение надежности электроснабжения в будущем.

На сайте «Винницаоблэнерго» сообщили , что 26 июня временные отключения коснутся жителей села Головеньки. Обесточение будет продолжаться ориентировочно с 09:00 до 16:09 часов. Без электроснабжения на этот период останутся десятки домов на улицах:

Б. Хмельницкого - 1Н, 2Н, 3Н, 4Н, 5, 5Н

Весенняя - 1Н, 2, 2Н, 3Н, 4Н, 5Н, 6Н, 7, 10, 12

Загородня — 1, 1Н, 2Н, 3Н, 5Н, 6Н

И. Богуна - 1Н, 2, 2Н, 3, 7, 14, 18

И. Франко - 1Н, 3Н, 4, 4Н, 5Н, 6Н, 17, 18

Колпака - 1Н, 2Н, 3Н, 4Н, 5Н, 6Н, 7Н, 8Н, 9, 9Н, 11Н, 12Н, 13Н, 14Н, 15Н, 16Н, 27

Коцюбинского - 22

Леонтовича - 1, 1Н, 2, 2Н, 3, 3Н, 4, 4Н, 5, 5Н, 6, 6Н, 7Н, 8Н, 10

Лесная - 1, 1Н, 2, 3

Л. Ратушной — 2, 3H, 4H, 5H, 6H, 7H, 10

Л. Украинки - 15

Независимости - 1, 1Н, 2, 2Н, 3, 3Н, 5Н, 6, 6Н, 7, 7Н, 8, 8Н, 9Н, 10Н, 11Н, 12, 12Н, 13Н, 16, 22, 24

Озерная - 1, 1Н, 2Н, 3Н, 4Н, 5Н, 6Н, 7Н, 8Н, 9Н, 11Н, 12Н, 13Н, 14Н, 15Н, 29, 35, 37

Порика — 2, 2Ч, 3, 4, 4Ч, 5, 5Ч, 6, 6Ч, 7Ч, 8, 9, 9Ч, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19.

Шевченко - 1Н, 2Н, 3Н, 4Н, 5Н, 6Н, 7Н, 8Н, 9Н, 10Н, 11Н, 12

Школьная - 1, 1Н, 2Н, 3Н, 4Н, 5Н, 6Н, 7Н, 8Н, 9Н, 10, 10Н

Также временные ограничения будут введены в селе Ковалевка. Здесь электроэнергия будет отсутствовать с 09:00 до 16:09 часов на ряде улиц, среди которых:

Весенняя - 1, 9

Джона Говарда — 1Н, 4А, 9, 9А, 11А, 12, 13, 14, 14А, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92

Долина — 1, 1H, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12A, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 56

Заводская - 1, 1Н, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 19/4, 22, 24, 26Б

Зеленый — 11H, 17

Королева - 1, 1Н, 2, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 23, 23 35, 39, 41, 47, 51, 53, 57, 59, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 67А, 68, 69, 71, 71А, 73, 75, 77, 79, 81

М. Вовчка - 1, 1Н, 2, 2Н, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 48 50, 54, 56, 60, 62, 64, 66

Садовая - 33, 34, 36, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 52, 54, 56, 58, 64

Детский дом — 1, 1Н, 2А, 2Н, 3, 3Н, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 40, 41, 55

Слави — 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 46, 48, 50, 52, 54, 55, 56, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80

Солнечная - 1-45

Хоменко - 2Н, 9, 37, 39, 43-108.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит овощей в Винницкой области: какая проблема снова появилась.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для пенсионеров и не только: сколько выплатят в Винницкой области.

Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для ВПЛ в Винницкой области: где обещают уютные варианты.