Графіки відключення світла у Вінницькій області на 26 червня пов’язані з проведенням профілактичних та ремонтних робіт на об’єктах енергетичної інфраструктури.

Жителів Вінницької області попередили про графіки відключення світла, які триватимуть 26 червня в низці населених пунктів регіону, повідомляє Politeka.net.

Графіки відключення світла у Вінницькій області на 26 червня запроваджуються для виконання технічного обслуговування мереж, перевірки стану обладнання та усунення виявлених несправностей. Крім того, фахівці проведуть низку робіт, спрямованих на модернізацію енергетичних об’єктів і підвищення надійності електропостачання в майбутньому.

На сайті «Вінницяобленерго» повідомили, що 26 червня тимчасові відключення торкнуться мешканців села Головеньки. Знеструмлення триватимуть орієнтовно з 09:00 до 16:09 години. Без електропостачання на цей період залишаться десятки будинків на вулицях:

Б. Хмельницького — 1Н, 2Н, 3Н, 4Н, 5, 5Н

Весняна — 1Н, 2, 2Н, 3Н, 4Н, 5Н, 6Н, 7, 10, 12

Загородня — 1, 1Н, 2Н, 3Н, 5Н, 6Н

І. Богуна — 1Н, 2, 2Н, 3, 7, 14, 18

І. Франка — 1Н, 3Н, 4, 4Н, 5Н, 6Н, 17, 18

Ковпака — 1Н, 2Н, 3Н, 4Н, 5Н, 6Н, 7Н, 8Н, 9, 9Н, 11Н, 12Н, 13Н, 14Н, 15Н, 16Н, 27

Коцюбинського — 22

Леонтовича — 1, 1Н, 2, 2Н, 3, 3Н, 4, 4Н, 5, 5Н, 6, 6Н, 7Н, 8Н, 10

Лісова — 1, 1Н, 2, 3

Л. Ратушної — 2, 3Н, 4Н, 5Н, 6Н, 7Н, 10

Л. Українки — 15

Незалежності — 1, 1Н, 2, 2Н, 3, 3Н, 5Н, 6, 6Н, 7, 7Н, 8, 8Н, 9Н, 10Н, 11Н, 12, 12Н, 13Н, 16, 22, 24

Озерна — 1, 1Н, 2Н, 3Н, 4Н, 5Н, 6Н, 7Н, 8Н, 9Н, 11Н, 12Н, 13Н, 14Н, 15Н, 29, 35, 37

Порика — 2, 2Н, 3, 4, 4Н, 5, 5Н, 6, 6Н, 7Н, 8, 9, 9Н, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19

Шевченка — 1Н, 2Н, 3Н, 4Н, 5Н, 6Н, 7Н, 8Н, 9Н, 10Н, 11Н, 12

Шкільна — 1, 1Н, 2Н, 3Н, 4Н, 5Н, 6Н, 7Н, 8Н, 9Н, 10, 10Н

Також тимчасові обмеження запровадять у селі Ковалівка. Тут електроенергія буде відсутня з 09:00 до 16:09 години на низці вулиць, серед яких:

Весняна — 1, 9

Джона Говарда — 1Н, 4А, 9, 9А, 11А, 12, 13, 14, 14А, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92

Долинна — 1, 1Н, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 56

Заводська — 1, 1Н, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 19/4, 22, 24, 26Б

Зелена — 11Н, 17

Корольова — 1, 1Н, 2, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 39, 41, 47, 51, 53, 57, 59, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 67А, 68, 69, 71, 71А, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87

М. Вовчка — 1, 1Н, 2, 2Н, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 48, 50, 54, 56, 60, 62, 64, 66

Садова — 33, 34, 36, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 52, 54, 56, 58, 64

Сиротенка — 1, 1Н, 2А, 2Н, 3, 3Н, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 40, 41, 55

Слави — 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 46, 48, 50, 52, 54, 55, 56, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80

Сонячна — 1–45

Хоменка — 2Н, 9, 37, 39, 43–108.

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