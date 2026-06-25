Украинцам показали плановые графики отключения света, которые продлятся в Кировоградской области на 26 июня, пишет Politeka.net.
В профильных службах отмечают, что проведение таких мероприятий позволяет снизить риск аварийных ситуаций, избежать масштабных обесточений и обеспечить более надежное электроснабжение для бытовых потребителей, предприятий и социально важных объектов.
По данным прессслужбы «Кировоградоблэнерго», света не будет с 8 до 21 часов (13 часов подряд). Обесточение будет продолжаться в части села Войнивка, однако ограничения охватят следующие улицы:
- Дачный кооп «Жовтень»: 240
- Ингулецька: 1, 3–5, 8, 11–12
- Культурна: 2–5, 7, 9–10, 12
- Набережный пров.: 1–20 (включно всі буд. і літ.)
- Польова: 4, 35–37, 39–49
- Польовый пров.: 1, 3, 3а
- Софиивська: 1–9
- Центральна: 1–85
Из-за капитального ремонта с 08:00 до 19:00 не будет электричества в Олександрия. Обесточенными будут дома, находящиеся на улицах:
- Винныцька: 3–16
- Ивана Миколайчука: 4–6, 10–11, 15–18, 23–27
- Катерыны Билокур: 33–36, 38–48, 50–55, 57, 59, 61–62, 64, 66, 68, 70, 72, 74
- Олены Телигы: 1–50
- Павла Полуботка: 2–44
- Петра Болбочана: 21, 23, 25–42
- Селыщна: 34, 39, 43–49, 51
- Тыхый пров.: 1, 3–6, 8, 10
- Украинськых Повстанцив: 2, 2А, 5–14, 18–20
- Юрия Тютюнныка: 10, 13–16, 18, 18А, 19–41
Графики отключения света в Кировоградской области 26 июня охватят часть населенного пункта Нова Прага. Обещания продлятся с 8 до 18 часов на следующих улицах:
- Гетманськый пер.: 1–14
- Дружний пер.: 3, 5
- Зарична: 1-124 (все диапазоны)
- Затышна: 1А–20
- Ивана Франко: 1А, 1Б, 4А, 5, 10
- Казацкая: 1–83 (включая 163, 165 во втором списке)
- Коцюбынського: 1А-6
- Левадна: 1–81
- Лысенко: 1–7
- Мыру: 1–27
- Набережная: 1-67Б
- Ниже-Садовая: 1–56
- О.Кобылянской: 6–17
- Озерный пер.: 1–12А
- Перемогы пер.: 1–16А
- Подкопая: 1–21
- Приветный пер.: 1–13
- Садовая: 1–153 (полностью диапазон)
- Свободы: 3–25
- Соборная: 2-65Г
- Степная: 79А–95
- Тихий пер.: 1А–14А
- Тихомирова: 1–45
- Титаренко: 1–29
- Торговый пер.: 2А–15
- Успешно: 1–28
- Федора Оксанича: 1А–45
- Центральная: 1А-77
- Шкильна: 1-32
- Шкильный пер.: 2–4.
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