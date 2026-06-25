Украинцам показали плановые графики отключения света, которые продлятся в Кировоградской области на 26 июня, пишет Politeka.net.

В профильных службах отмечают, что проведение таких мероприятий позволяет снизить риск аварийных ситуаций, избежать масштабных обесточений и обеспечить более надежное электроснабжение для бытовых потребителей, предприятий и социально важных объектов.

По данным прессслужбы «Кировоградоблэнерго», света не будет с 8 до 21 часов (13 часов подряд). Обесточение будет продолжаться в части села Войнивка, однако ограничения охватят следующие улицы:

  • Дачный кооп «Жовтень»: 240
  • Ингулецька: 1, 3–5, 8, 11–12
  • Культурна: 2–5, 7, 9–10, 12
  • Набережный пров.: 1–20 (включно всі буд. і літ.)
  • Польова: 4, 35–37, 39–49
  • Польовый пров.: 1, 3, 3а
  • Софиивська: 1–9
  • Центральна: 1–85

Из-за капитального ремонта с 08:00 до 19:00 не будет электричества в Олександрия. Обесточенными будут дома, находящиеся на улицах:

  • Винныцька: 3–16
  • Ивана Миколайчука: 4–6, 10–11, 15–18, 23–27
  • Катерыны Билокур: 33–36, 38–48, 50–55, 57, 59, 61–62, 64, 66, 68, 70, 72, 74
  • Олены Телигы: 1–50
  • Павла Полуботка: 2–44
  • Петра Болбочана: 21, 23, 25–42
  • Селыщна: 34, 39, 43–49, 51
  • Тыхый пров.: 1, 3–6, 8, 10
  • Украинськых Повстанцив: 2, 2А, 5–14, 18–20
  • Юрия Тютюнныка: 10, 13–16, 18, 18А, 19–41

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Графики отключения света в Кировоградской области 26 июня охватят часть населенного пункта Нова Прага. Обещания продлятся с 8 до 18 часов на следующих улицах:

  • Гетманськый пер.: 1–14
  • Дружний пер.: 3, 5
  • Зарична: 1-124 (все диапазоны)
  • Затышна: 1А–20
  • Ивана Франко: 1А, 1Б, 4А, 5, 10
  • Казацкая: 1–83 (включая 163, 165 во втором списке)
  • Коцюбынського: 1А-6
  • Левадна: 1–81
  • Лысенко: 1–7
  • Мыру: 1–27
  • Набережная: 1-67Б
  • Ниже-Садовая: 1–56
  • О.Кобылянской: 6–17
  • Озерный пер.: 1–12А
  • Перемогы пер.: 1–16А
  • Подкопая: 1–21
  • Приветный пер.: 1–13
  • Садовая: 1–153 (полностью диапазон)
  • Свободы: 3–25
  • Соборная: 2-65Г
  • Степная: 79А–95
  • Тихий пер.: 1А–14А
  • Тихомирова: 1–45
  • Титаренко: 1–29
  • Торговый пер.: 2А–15
  • Успешно: 1–28
  • Федора Оксанича: 1А–45
  • Центральная: 1А-77
  • Шкильна: 1-32
  • Шкильный пер.: 2–4.

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