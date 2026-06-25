Украинцам показали плановые графики отключения света, которые продлятся в Кировоградской области на 26 июня, пишет Politeka.net.

В профильных службах отмечают, что проведение таких мероприятий позволяет снизить риск аварийных ситуаций, избежать масштабных обесточений и обеспечить более надежное электроснабжение для бытовых потребителей, предприятий и социально важных объектов.

По данным прессслужбы «Кировоградоблэнерго», света не будет с 8 до 21 часов (13 часов подряд). Обесточение будет продолжаться в части села Войнивка, однако ограничения охватят следующие улицы:

Дачный кооп «Жовтень»: 240

Ингулецька: 1, 3–5, 8, 11–12

Культурна: 2–5, 7, 9–10, 12

Набережный пров.: 1–20 (включно всі буд. і літ.)

Польова: 4, 35–37, 39–49

Польовый пров.: 1, 3, 3а

Софиивська: 1–9

Центральна: 1–85

Из-за капитального ремонта с 08:00 до 19:00 не будет электричества в Олександрия. Обесточенными будут дома, находящиеся на улицах:

Винныцька: 3–16

Ивана Миколайчука: 4–6, 10–11, 15–18, 23–27

Катерыны Билокур: 33–36, 38–48, 50–55, 57, 59, 61–62, 64, 66, 68, 70, 72, 74

Олены Телигы: 1–50

Павла Полуботка: 2–44

Петра Болбочана: 21, 23, 25–42

Селыщна: 34, 39, 43–49, 51

Тыхый пров.: 1, 3–6, 8, 10

Украинськых Повстанцив: 2, 2А, 5–14, 18–20

Юрия Тютюнныка: 10, 13–16, 18, 18А, 19–41

Графики отключения света в Кировоградской области 26 июня охватят часть населенного пункта Нова Прага. Обещания продлятся с 8 до 18 часов на следующих улицах:

Гетманськый пер.: 1–14

Дружний пер.: 3, 5

Зарична: 1-124 (все диапазоны)

Затышна: 1А–20

Ивана Франко: 1А, 1Б, 4А, 5, 10

Казацкая: 1–83 (включая 163, 165 во втором списке)

Коцюбынського: 1А-6

Левадна: 1–81

Лысенко: 1–7

Мыру: 1–27

Набережная: 1-67Б

Ниже-Садовая: 1–56

О.Кобылянской: 6–17

Озерный пер.: 1–12А

Перемогы пер.: 1–16А

Подкопая: 1–21

Приветный пер.: 1–13

Садовая: 1–153 (полностью диапазон)

Свободы: 3–25

Соборная: 2-65Г

Степная: 79А–95

Тихий пер.: 1А–14А

Тихомирова: 1–45

Титаренко: 1–29

Торговый пер.: 2А–15

Успешно: 1–28

Федора Оксанича: 1А–45

Центральная: 1А-77

Шкильна: 1-32

Шкильный пер.: 2–4.

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