Жителям региона рекомендуют заранее ознакомиться с графиками отключения света в Кировоградской области на неделю с 22 по 28 июня.

В Кировоградской области в течение недели с 22 по 28 июня вводятся плановые графики отключения электроэнергии, сообщает Politeka.net.



Энергетики отмечают, что плановые работы являются составной частью регулярного технического обслуживания электросетей. Жителям области рекомендуют заранее ознакомиться с графиками отключения света в Кировоградской области на неделю с 22 по 28 июня и планировать бытовые дела с учетом возможных перебоев в электроснабжении.

По данным прессслужбы «Кировоградоблэнерго», 22 июня с 09:00 до 18:00 электроснабжение будет временно отсутствовать в населенном пункте Олександровка. Ограничения коснутся отдельных домов на улицах:

Валентына Петренка — 96–97

Добровольців — 5, 7, 9, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36А, 38

Зоряна — 1–17, 19–20, 22

Олександра Назаренка — 2

Рынкова — 2А, 3А, 3Б, 4–17, 19–26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40

На следующий день, 23 июня, плановые отключения будут продолжаться в селе Биркы. Обесточение будут действовать в течение дня и охватят отдельные адреса на улицах:

Андрия Зиновева — 1–29, 31–40, 42, 44

Дружбы — 1–4, 8–9, 11–12, 20

Калыновый пров. — 1–3, 5, 7, 11

Леси Украинкы — 1, 1А, 2–4, 6, 7А, 9, 12–16, 19, 22–23, 25–26, 29–30, 32–33, 35–37, 39, 42–46, 48, 52, 54–56, 61, 63–65, 71, 76–78, 80–81, 83–86, 88–91, 93, 96, 98–99, 105, 108–112, 114, 116, 118–120, 122–129

Лисова — 1–3, 3А, 4–6, 8–12, 14, 16, 18–21, 23–24, 27–32, 34, 34А, 39–40

Мыколаивська — 1–3, 3А, 3Б, 4, 4А, 4В, 6–7, 7Б, 8, 8А, 10, 12–17, 19–25, 26А, 28, 30, 34–37, 45–47, 50–51

Пидлисна — 2–3, 3А, 4, 10–13, 18–19, 21–22, 27–35, 37–38, 38А, 39–42, 44–47, 49, 51–53, 55–57, 61–63, 65, 67–68, 68А, 70А, 73–74, 78–79, 81–83, 86–88, 89А, 89Б, 90, 90А, 93, 93А, 96

Центральна — 1, 1А, 2–13, 15–22, 24, 26–27, 29–30, 32–34, 36–39, 39Б, 40–41, 43–44, 46, 53, 55, 57–66, 71, 73, 89

Шевченка — 1, 3–7, 9–12, 14–15, 17–19, 21–27, 29–32, 34–41, 43–44, 46–47, 49–50, 52–56, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76

24 июня с 09:00 до 17:00 временные ограничения на электроснабжение запланированы в населенном пункте Любомырка. Без света останутся отдельные дома на улицах:

Лисова — 1–2, 4, 6, 8–11, 13, 15–18, 22, 25–27, 29–30, 32, 34, 40–43, 46–48, 50, 53–54, 58, 64, 66, 68, 70, 74–75, 77–78, 81, 84, 86, 88

Тясмынська — 2, 5–6, 17, 21, 25, 27, 34, 42, 56, 74, 76

Центральна — 1, 3–4, 8

Шкильна — 1, 5–6, 9, 11, 13, 16, 18–20, 22–23, 26, 32–33, 37, 40–42, 45, 47, 50, 52–56, 58

Кроме того, 25 июня с 09:00 до 19:00 в Константынивци будут производиться капитальный ремонт. В этой связи будет временно прекращено электроснабжение по ряду адресов на улицах:

Братська — 8, 36, 38, 40, 44, 54, 56, 58, 66, 70, 72, 74

Вышнева — 4, 8, 10, 13А, 23, 31, 33, 35, 37

Голуба — 15, 17–18

Лугова — 2, 4, 6, 10

Садова — 2, 12

Степова — 2, 5, 7

Тыха — 1, 4–8, 10, 13, 16, 19

Хлиборобив — 2, 4–5, 7–9, 13, 17–18, 23, 25, 30

Центральна — 2–3, 5–6, 8–12, 16–17, 19, 21, 24, 24А, 26, 28, 34, 36–38, 40, 42–46, 48, 50, 50А, 51–56, 58–65, 67, 69, 71, 75, 79, 83, 87, 91, 95, 97, 99, 101, 105, 107, 109, 111, 115, 117.

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