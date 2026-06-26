Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре содержат товары длительного хранения.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре продолжают выдавать в рамках городской программы поддержки социально уязвимых категорий населения, сообщает Politeka.

Соответствующий порядок действует на основании решения исполнительного комитета , принятого в конце 2023 года.

Поддержка предусмотрена для переселенцев, пожилых людей, лиц с инвалидностью, матерей с несовершеннолетними детьми и других граждан, нуждающихся в дополнительной социальной помощи. Воспользоваться программой могут также жители, находящиеся в зарегистрированных местах проживания и официальных приютах.

Отдельное право на получение наборов имеют законные представители малолетних, недееспособных или частично ограниченных гражданской дееспособностью граждан. В список получателей входят и лица, состоящие на учете в городском центре социальных служб из-за сложных жизненных обстоятельств.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре содержат товары длительного хранения, которые позволяют обеспечить базовые потребности семей. В упаковки входят мясные и рыбные консервы, паштеты, готовые блюда, макаронные изделия быстрого приготовления, а также чай, кофе, мед, джем, сахар и галетное печенье.

Такой состав формируется с учетом практичности и долгосрочного хранения без специальных условий. Это особенно важно для граждан, проживающих во временных домах или находящихся в процессе обустройства быта.

Для оформления поддержки необходимо лично обратиться в органы социальной защиты по месту фактического проживания или регистрации. При подаче заявления необходимо предоставить определенный пакет документов, подтверждающий право на участие в программе.

В городской администрации отмечают, что информацию о возможных изменениях, расширении перечня получателей или корректировке условий предоставления помощи будут обнародовать дополнительно через официальные каналы информирования.

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