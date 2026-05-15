Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре предоставляются людям, зарегистрированным в местах временного компактного проживания, сообщает Politeka.

Соответствующий механизм поддержки регулируется решением исполнительного комитета городского совета от 19.12.2023 № 6-19/12 с внесенными позже изменениями.

Днепр продолжает обеспечивать бесплатными продуктами для ВПЛ и пенсионеров тех, кто вынужденно покинул собственные дома и живет в так называемых шелтерах.

Программа поддержки направлена ​​на людей, которые зарегистрировались в городе после 24.02.2022 года по официальному адресу такого заведения временного пребывания.

Процесс выдачи пакетов организован через Департамент социальной политики и территориальные подразделения социальной защиты.

Получить помощь могут не все переселенцы, а четко определенные категории граждан. В этот перечень входят пожилые люди, жители с инвалидностью, а также матери с детьми.

Также на бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре могут рассчитывать законные представители, сопровождающие малолетних детей, недееспособных лиц или граждан, чья дееспособность официально ограничена.

Отдельно предусмотрена поддержка для детей от 3 до 18 лет. Программа охватывает и тех переселенцев, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах и находятся на попечении Днепровского городского центра социальных служб.

Для стабильного получения пакетов ежемесячно необходимо относиться к одной из социально уязвимых категорий. Сама процедура требует личного обращения в управление социальной защиты населения по месту регистрации.

Пакеты выдаются только один раз в месяц, поэтому заявителям необходимо каждый раз подавать пакет документов для подтверждения своего статуса и права на льготы.

