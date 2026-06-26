Гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области реализуется в рамках программы Консорциума LINK, направленной на поддержку социально уязвимых категорий населения, сообщает Politeka.
Инициатива охватывает жителей региона, потерявших часть доходов или пострадавших из-за боевых действий. Наибольший упор делается на прифронтовых территориях, где уровень потребности в дополнительной поддержке остается стабильно высоким.
Подать заявку могут граждане, отвечающие определенным критериям уязвимости. Среди них – внутренне перемещенные лица, люди с инвалидностью, одинокие опекуны, многодетные семьи и домохозяйства с поврежденным жильем.
В случаях разрушения недвижимости заявки рассматриваются в приоритетном порядке, особенно в общинах с большими потерями жилищной инфраструктуры и усложненными условиями проживания.
Гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области предусматривает предоставление продуктовых наборов длительного хранения, а также базовые товары первой необходимости для ежедневного использования.
Наибольший охват программа имеет в Криворожском, Никопольском и Синельниковском районах, где потребность в поддержке остается одной из самых высоких из-за ситуации и повреждения инфраструктуры.
Организаторы отмечают, что главная цель инициативы – усиление устойчивости домохозяйств и развитие локальных механизмов социальной защиты.
Отдельно подчеркивается, что условия участия могут быть обновлены в зависимости от ситуации в общинах и доступных ресурсов, поэтому заявителям рекомендуют следить за актуальной информацией.
Источник: Angels of Salvation.
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