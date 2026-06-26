Дефицит продуктов в Одесской области фиксируется на фоне изменений в овощном сегменте, где в последние дни заметно выросла стоимость прошлогодней моркови из-за сокращения складских запасов и изменения рыночного баланса, передает издание Politeka.
По данным мониторинга торговли, производители реализуют остатки прошлого урожая в пределах 13–20 гривен за килограмм. Такие показатели свидетельствуют о постепенном исчерпании резервов и смещении соотношения между спросом и доступным предложением.
Оптовые операторы и крупные сети активизировали закупочную деятельность. Поэтому на рынке быстро исчезают свободные партии, а объем доступного товара сокращается с каждым днем.
Фермерские хозяйства сообщают о почти полном использовании запасов на хранении. Это уменьшает количество поставщиков и делает ценовую ситуацию более чувствительной к колебаниям спроса.
На этом фоне дефицит продуктов в Одесской области связывают с завершением реализации прошлогоднего урожая и постепенно исчезновением переходных остатков, ранее сдерживавших подорожание.
Несмотря на нынешний рост, актуальные цены остаются ниже, чем за тот же период прошлого года. Аналитики объясняют это большими стартовыми объемами в начале сезона.
Представители рынка прогнозируют относительно стабильную ситуацию в ближайшее время. Последующие изменения будут зависеть от скорости сокращения запасов, условий логистики и появления новых поставок.
Также эксперты отмечают, что сезонные факторы и дальше будут оставаться ключевыми для формирования ценовой динамики в овощном сегменте региона.
Источник: east-fruit
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