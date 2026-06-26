Доплаты для пенсионеров в Днепропетровской области устанавливаются для бывших военнослужащих, не работающих и удерживающих нетрудоспособных членов семьи в соответствии с действующими государственными нормами, сообщает Politeka.

Речь идет о гражданах, проходивших службу в Вооруженных силах Украины или других силовых структурах. Положение охватывает как рядовой, так и офицерский состав, однако не касается лиц, имеющих только срочный формат прохождения службы.

По информации Пенсионного фонда Украины, ежемесячная надбавка составляет около 1297 гривен за каждого иждивенца. Она добавляется к основному пенсионному обеспечению, которое формируется за выслугу лет или состояние здоровья.

Основное условие — документальное подтверждение факта содержания нетрудоспособного лица. К таким случаям относятся родители пенсионного возраста, супруги с инвалидностью, а также другие родственники, не имеющие возможности самостоятельного дохода.

При наличии нескольких иждивенцев общий размер выплаты увеличивается пропорционально их количеству, а окончательный расчет производится индивидуально после проверки всех обстоятельств.

В этом контексте доплаты для пенсионеров в Днепропетровской области не начисляются автоматически, поэтому оформление возможно только после подачи заявления в уполномоченные органы.

В стандартный пакет документов входят паспорт, идентификационный код, подтверждение родственных связей и медицинские справки о состоянии здоровья находящегося на содержании лица. Точность данных влияет на сроки рассмотрения обращения.

После проверки представленных материалов решение принимается соответствующими органами согласно действующим государственным требованиям.

Источник: obozrevatel

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов в Днепропетровской области: какая новая проблема возникла на рынке.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области: кто и при каких условиях может потерять выплаты.

Как сообщала Politeka, Подорожание продуктов в Днепропетровской области: как были изменены цены в магазинах