Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области представлено как отдельными комнатами, так и полноценными домами.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области остается доступным благодаря новым предложениям от владельцев домов, готовых предоставить убежище переселенцам на разных условиях, сообщает Politeka.

Один из вариантов предлагают в Кривом Роге. Небольшой дом с двумя комнатами рассчитан на двух человек — предпочтение отдают матери с дочерью. Дом оборудован центральной канализацией, ванной комнатой, бойлером, стиральной машиной и необходимой бытовой техникой. Владельцы сообщают, что не будут взимать оплату ни за проживание, ни за коммунальные услуги. Единственное условие — совместное проживание с пожилой женщиной, не требующей специального ухода.

Еще одно предложение размещено в селе Вольное Новомосковского района. Для женщины или пожилого возраста доступна отдельная комната в трехкомнатном доме с газом, водоснабжением, летней кухней и приусадебным участком. Хозяева отмечают, что ищут компаньонку для пожилой матери, которой важно общение и моральная поддержка.

Также бесплатное проживание предлагается в Днепре. Владельцы предоставляют отдельную комнату в частном доме со всеми удобствами и возможностью питания. От будущего жителя ждут только помощи по отдельным повседневным делам по предварительной договоренности. При этом отмечается, что речь идет не о трудоустройстве или профессиональном уходе.

Таким образом, Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области представлено как отдельными комнатами, так и полноценными домами, что позволяет переселенцам выбрать наиболее подходящий вариант. Перед заселением рекомендуется уточнять актуальность объявлений, условия проживания и свободные места.

Источник: Допомагай

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