Безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області представлене як окремими кімнатами, так і повноцінними будинками.

Безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області залишається доступним завдяки новим пропозиціям від власників будинків, які готові надати прихисток переселенцям на різних умовах, повідомляє Politeka.

Один із варіантів пропонують у Кривому Розі. Невеликий будинок із двома кімнатами розрахований на двох осіб — перевагу віддають матері з донькою. Оселя обладнана центральною каналізацією, ванною кімнатою, бойлером, пральною машиною та необхідною побутовою технікою. Власники повідомляють, що не стягуватимуть оплату ні за проживання, ні за комунальні послуги. Єдина умова — спільне проживання з літньою жінкою, яка не потребує спеціального догляду.

Ще одну пропозицію розміщено в селі Вільне Новомосковського району. Для жінки або людини похилого віку доступна окрема кімната у трикімнатному будинку з газом, водопостачанням, літньою кухнею та присадибною ділянкою. Господарі зазначають, що шукають компаньйонку для літньої матері, якій важливе спілкування та моральна підтримка.

Також безкоштовне проживання пропонують у Дніпрі. Власники надають окрему кімнату в приватному будинку з усіма необхідними зручностями та можливістю харчування. Від майбутнього мешканця очікують лише допомоги в окремих повсякденних справах за попередньою домовленістю. При цьому наголошується, що йдеться не про працевлаштування чи професійний догляд.

Таким чином, Безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області представлене як окремими кімнатами, так і повноцінними будинками, що дозволяє переселенцям обрати найбільш відповідний варіант. Перед заселенням рекомендується уточнювати актуальність оголошень, умови проживання та наявність вільних місць.

Джерело: Допомагай

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