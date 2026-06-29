Дефицит продуктов в Кировоградской области может стать частью более широкой продовольственной ситуации в Украине, где фиксируют существенные потери урожая косточковых фруктов после весенних погодных аномалий, сообщает Politeka.

Аналитики рынка сообщают о значительном сокращении производства абрикосов – ориентировочно на 40–60% по сравнению с обычными сезонами. Для персиков прогноз также отрицательный: падение может достичь 30–50%. Основной причиной называют февральские и апрельские холода, пришедшиеся на период активного цветения садов.

Наибольшие потери ожидаются в центральных и южных регионах, где вегетация стартует раньше. Там цветочные почки оказались наиболее уязвимыми к резким температурным колебаниям.

Эксперты отмечают, что даже при импортных поставках рынок не сможет полностью компенсировать недостаток. Среди ключевых поставщиков называют Турцию, Грецию, Испанию и Молдову, однако их объемы могут не хватить для стабилизации спроса.

В этом контексте Дефицит продуктов в Кировоградской области рассматривается как возможное следствие общего уменьшения предложения фруктов, что влияет на внутренний баланс поставок и региональную доступность.

Специалисты прогнозируют, что цены на абрикосы и персики могут возрасти в пределах 20-80% в зависимости от масштаба потерь. Базовый сценарий предполагает умеренное повышение, однако при худшем развитии событий подорожание станет значительно ощутимее.

Отдельно подчеркивается роль температурных показателей в период цветения. Даже незначительное понижение до минусовых значений способно повредить структуру цветка, а длительные заморозки полностью останавливают процесс формирования плодов.

Также влияет активность опыления. При низких температурах пчелы уменьшают движение, дополнительно снижающее количество завязи даже в тех садах, где часть цвета уцелела.

По оценкам специалистов, короткие периоды похолодания дают шанс частично сохранить урожай благодаря естественной устойчивости растений и применению защитных агротехник. Однако длительные морозы делают такие меры малоэффективными, что и формирует текущие риски на рынке.

Источник:agronews

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