Дефіцит продуктів в Кіровоградській області може стати частиною ширшої продовольчої ситуації в Україні, де фіксують суттєві втрати врожаю кісточкових фруктів після весняних погодних аномалій, повідомляє Politeka.

Аналітики ринку повідомляють про значне скорочення виробництва абрикосів — орієнтовно на 40–60% у порівнянні зі звичайними сезонами. Для персиків прогноз також негативний: падіння може сягнути 30–50%. Основною причиною називають лютневі та квітневі холоди, які припали на період активного цвітіння садів.

Найбільші втрати очікують у центральних та південних регіонах, де вегетація стартує раніше. Саме там квіткові бруньки виявилися найбільш уразливими до різких температурних коливань.

Експерти зазначають, що навіть за умови імпортних поставок ринок не зможе повністю компенсувати нестачу. Серед ключових постачальників називають Туреччину, Грецію, Іспанію та Молдову, однак їхніх обсягів може не вистачити для стабілізації попиту.

У цьому контексті Дефіцит продуктів в Кіровоградській області розглядають як можливий наслідок загального зменшення пропозиції фруктів, що впливає на внутрішній баланс постачання та регіональну доступність.

Фахівці прогнозують, що ціни на абрикоси й персики можуть зрости в межах 20–80% залежно від масштабу втрат. Базовий сценарій передбачає помірне підвищення, однак у разі гіршого розвитку подій подорожчання стане значно відчутнішим.

Окремо підкреслюється роль температурних показників у період цвітіння. Навіть незначне зниження до мінусових значень здатне пошкодити структуру квітки, а тривалі заморозки повністю зупиняють процес формування плодів.

Також впливає активність запилення. За низьких температур бджоли зменшують рух, що додатково знижує кількість зав’язі навіть у тих садах, де частина цвіту вціліла.

За оцінками спеціалістів, короткі періоди похолодання ще дають шанс частково зберегти врожай завдяки природній стійкості рослин і застосуванню захисних агротехнік. Проте тривалі морози роблять такі заходи малоефективними, що й формує поточні ризики для ринку.

Джерело: agronews

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