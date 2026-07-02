Подорожание проезда в Кировоградской области зафиксировано в Новоукраинке после решения исполнительного комитета по поэтапному пересмотру тарифов на автобусные перевозки, сообщает Politeka.
Механизм обновления стоимости формировался после консультаций между перевозчиками, депутатами и жителями общины. Вместо резкого скачка выбрано постепенное повышение, чтобы уменьшить финансовую нагрузку на пассажиров и дать время для адаптации.
Первый этап уже начал действовать – стоимость поездки в пределах города составляет 30 гривен. До перемен пассажиры платили 25 гривен за одну поездку.
Перевозчики объясняют корректировку ростом операционных расходов. Среди причин называют подорожание горючего, ремонт транспорта, закупку запчастей и увеличение расходов на техническое обслуживание автопарка.
Дополнительно влияют на усложненные логистические процессы, которые повышают себестоимость каждого рейса и требуют пересмотра финансовых расчетов маршрутной сети.
В этом контексте удорожание проезда в Кировоградской области рассматривается как компромиссный вариант, направленный на постепенную адаптацию транспортной системы к новым экономическим условиям без резких изменений для ежедневных поездок.
В ходе обсуждения часть участников отмечала темпы внедрения, тогда как другие поддержали поэтапную модель как более прогнозируемую для населения.
Также сохранены льготы для отдельных категорий граждан, в частности, участников боевых действий и семей погибших военных с частичным возмещением из местного бюджета.
Последующие решения по тарифам будут зависеть от стоимости горючего, экономической ситуации и общих затрат на содержание транспортной инфраструктуры в регионе.
Источник: persha.kr
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