Подорожание проезда в Одесской области рассматривается как вынужденная корректировка экономического баланса между расходной частью и доходами перевозчиков.

Подорожание проезда в Одесской области зафиксировано в Измаиле с 1 июля, когда городская транспортная система перешла на обновленный тариф и изменяет условия оплаты для пассажиров общественных маршрутов, передает Politeka.

Жители теперь будут платить 25 гривен за одну поездку вместо предыдущих 20. Таким образом, рост составляет около 25%. Для школьников отдельный режим сохранен – стоимость остается на уровне 10 гривен.

Льготный механизм будет действовать при предъявлении ученического билета или электронного идентификатора «Мрія-ID». Представители перевозочного сектора отмечают, что эта категория пользователей и дальше будет иметь стабильные условия расчета в течение года.

Решение об изменении стоимости объясняют увеличением расходов на топливо, фиксируемое с весны. Также в структуре себестоимости выросли затраты на запасные части, ремонт техники и техническое обслуживание подвижного состава.

Отдельным фактором называют повышение заработных выплат работникам отрасли. Дополнительно влияют изменения в тарифах на электроэнергию, которые формируют общее финансовое давление на работу маршрутной сети.

По информации президентки Одесской ассоциации транспортников Людмилы Станевой, реальные расходы на перевозку в редких случаях существенно превышают действующую оплату поездки. В расчетах фигурируют показатели, не покрывающие полную себестоимость работы транспорта по части направлений.

В этом контексте подорожание проезда в Одесской области рассматривается как вынужденная корректировка экономического баланса между расходной частью и доходами перевозчиков, которая должна частично стабилизировать систему обслуживания маршрутов.

Отдельно подчеркивается, что даже после пересмотра тарифа уровень оплаты остается ниже расчетного экономически обоснованного показателя, который, по оценкам участников рынка, должен быть значительно выше.

Согласно их подсчетам, при нынешней стоимости горючего на рынке фактическая себестоимость перевозок в некоторых случаях достигает уровней, не покрываемых действующей оплатой проезда.

Введенный тариф начнет действовать с 1 июля 2026 и будет распространяться на все городские маршруты Измаила без исключений.

Перевозчики ожидают, что новая стоимостная модель позволит частично компенсировать затраты и обеспечить стабильность транспорта в условиях дальнейших экономических колебаний.

Источник: Суспільне

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