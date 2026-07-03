Подорожчання проїзду в Одеській області розглядається як вимушене коригування економічного балансу між витратною частиною та доходами перевізників.

Подорожчання проїзду в Одеській області зафіксоване в Ізмаїлі з 1 липня, коли міська транспортна система перейшла на оновлений тариф і змінює умови оплати для пасажирів громадських маршрутів, передає Politeka.

Мешканці тепер платитимуть 25 гривень за одну поїздку замість попередніх 20. Таким чином, зростання становить близько 25%. Для школярів окремий режим збережено — вартість залишається на рівні 10 гривень.

Пільговий механізм діятиме за умови пред’явлення учнівського квитка або електронного ідентифікатора «Мрія-ID». Представники перевізного сектору зазначають, що ця категорія користувачів і надалі матиме стабільні умови розрахунку протягом року.

Рішення про зміну вартості пояснюють збільшенням витрат на паливо, яке фіксується з весни. Також у структурі собівартості зросли витрати на запасні частини, ремонт техніки та технічне обслуговування рухомого складу.

Окремим фактором називають підвищення заробітних виплат працівникам галузі. Додатково впливають зміни у тарифах на електроенергію, що формують загальний фінансовий тиск на роботу маршрутної мережі.

За інформацією президентки Одеської асоціації транспортників Людмили Станєвої, реальні витрати на перевезення в окремих випадках суттєво перевищують чинну оплату поїздки. У розрахунках фігурують показники, які не покривають повну собівартість роботи транспорту на частині напрямків.

У цьому контексті подорожчання проїзду в Одеській області розглядається як вимушене коригування економічного балансу між витратною частиною та доходами перевізників, яке має частково стабілізувати систему обслуговування маршрутів.

Окремо підкреслюється, що навіть після перегляду тарифу рівень оплати залишається нижчим за розрахунковий економічно обґрунтований показник, який, за оцінками учасників ринку, мав би бути значно вищим.

Згідно з їхніми підрахунками, за нинішньої вартості пального на ринку фактична собівартість перевезень у деяких випадках сягає рівнів, що не покриваються чинною оплатою проїзду.

Запроваджений тариф почне діяти з 1 липня 2026 року та поширюватиметься на всі міські маршрути Ізмаїла без винятків.

Перевізники очікують, що нова вартісна модель дозволить частково компенсувати витрати та забезпечити стабільність роботи транспорту в умовах подальших економічних коливань.

Джерело: Суспільне

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду в Одесі: де перевізники встигли значно підняти вартість

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО в Одеській області: кому і які варіанти доступні