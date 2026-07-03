Справку ВПЛ могут отменить независимо от того, получал ли человек денежную помощь в Николаевской области.

С 1 июля 2026 для ВПЛ в Николаевской области начали действовать обновленные правила назначения и выплаты государственной денежной помощи, сообщает Politeka.net.

Нововведения предполагают усиление контроля над получателями социальной поддержки. Из-за изменений часть переселенцев может потерять статус ВПЛ или право на деньги, если не будет отвечать установленным требованиям или не оформит необходимые документы в срок.

Обновленные правила введены в соответствии с постановлением Кабинета Министров №390 от 18 марта 2026 года. Часть положений вступила в силу еще в апреле, однако основные изменения вступили в силу именно с 1 июля. Теперь Министерство финансов будет ежемесячно проверять информацию о пребывании внутренне перемещенных лиц за пределами Украины более 90 дней подряд.

Если такой факт подтвердится, справка ВПЛ может быть отменена независимо от того, получал ли человек государственную помощь.

Вместе с тем, правительство расширило социальные гарантии для отдельных категорий переселенцев. В частности, дети со статусом ВПЛ смогут получать выплаты независимо от официальных доходов родителей, если семья отвечает требованиям имущественного положения и места жительства. Размер такой поддержки составляет 3000 гривен на ребенка.

Кроме того, срок восстановления документов, утраченных из-за войны войны, увеличен с 60 до 90 дней без риска прекращения выплат. Также продлен максимальный срок получения государственной поддержки: вместо четырех шестимесячных периодов теперь предусмотрено пять, что позволяет получать поддержку до 30 месяцев.

Отдельные изменения касаются нетрудоспособных переселенцев. Лица, которым ранее прекратили выплаты из-за превышения допустимого уровня дохода, могут повторно обратиться за назначением пособия, ведь с 2026 года предельный показатель дохода увеличен до 10 380 гривен на одного человека.

Автоматическое продление денежной помощи для ВПЛ в Николаевской области без учета совокупного дохода семьи предусмотрено для пенсионеров с пенсией до 10 380 гривен, людей с инвалидностью I и II групп, детей с инвалидностью, детей-сирот, а также лиц с их числа до 23 лет.

Для других категорий переселенцев после автоматического продления помощи Пенсионный фонд проводит дополнительную проверку. Если при верификации будет установлено несоответствие условиям программы, поддержку прекратят уже со следующего месяца.

В то же время, сроки подачи заявлений на ретроактивные выплаты уже завершились — предельными датами были 1 мая и 1 июня в зависимости от категории заявителей. Однако переселенцы могут и дальше обращаться в Пенсионный фонд Украины: в таком случае выплату назначат с месяца подачи заявления, без компенсации за предыдущий период.

Подать документы можно лично в сервисном центре Пенсионного фонда, через вебпортал электронных услуг ПФУ, приложение «Действие» или почтовым отправлением в территориальный орган Пенсионного фонда Украины.

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