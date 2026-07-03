Довідку ВПО можуть скасувати незалежно від того, чи отримувала людина грошову допомогу в Миколаївській області.

Із 1 липня 2026 року для ВПО у Миколаївській області почали діяти оновлені правила призначення та виплати державної грошової допомоги, повідомляє Politeka.net.

Нововведення передбачають посилення контролю за отримувачами соціальної підтримки. Через зміни частина переселенців може втратити статус ВПО або право на виплати, якщо не відповідатиме встановленим вимогам чи не оформить необхідні документи вчасно.

Оновлені правила запроваджено відповідно до постанови Кабінету Міністрів №390 від 18 березня 2026 року. Частина положень набула чинності ще у квітні, однак основні зміни почали діяти саме з 1 липня. Відтепер Міністерство фінансів щомісяця перевірятиме інформацію про перебування внутрішньо переміщених осіб за межами України понад 90 днів поспіль.

Якщо такий факт підтвердиться, довідку ВПО можуть скасувати незалежно від того, чи отримувала людина державну допомогу.

Разом із тим уряд розширив соціальні гарантії для окремих категорій переселенців. Зокрема, діти зі статусом ВПО зможуть отримувати виплати незалежно від офіційних доходів батьків, якщо сім'я відповідає вимогам щодо майнового стану та місця проживання. Розмір такої підтримки становить 3000 гривень на дитину.

Крім цього, строк відновлення документів, втрачених через війну, збільшено з 60 до 90 днів без ризику припинення виплат. Також подовжено максимальний термін отримання державної підтримки: замість чотирьох шестимісячних періодів тепер передбачено п'ять, що дозволяє отримувати підтримку до 30 місяців.

Окремі зміни стосуються непрацездатних переселенців. Особи, яким раніше припинили виплати через перевищення допустимого рівня доходу, можуть повторно звернутися за призначенням допомоги, адже з 2026 року граничний показник доходу збільшено до 10 380 гривень на одну особу.

Автоматичне продовження грошової допомоги для ВПО в Миколаївській області без урахування сукупного доходу сім'ї передбачено для пенсіонерів із пенсією до 10 380 гривень, людей з інвалідністю І та ІІ груп, дітей з інвалідністю, дітей-сиріт, а також осіб із їх числа віком до 23 років.

Для інших категорій переселенців після автоматичного продовження допомоги Пенсійний фонд проводить додаткову перевірку. Якщо під час верифікації буде встановлено невідповідність умовам програми, виплати припинять уже з наступного місяця.

Водночас строки подання заяв на ретроактивні виплати вже завершилися — граничними датами були 1 травня та 1 червня залежно від категорії заявників. Однак переселенці можуть і надалі звертатися до Пенсійного фонду України: у такому разі виплату призначать із місяця подання заяви, без компенсації за попередній період.

Подати документи можна особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду, через вебпортал електронних послуг ПФУ, застосунок «Дія» або поштовим відправленням до територіального органу Пенсійного фонду України.

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