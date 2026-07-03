Дефицит продуктов в Одесской области объясняется завершением продаж прошлогоднего урожая и постепенным исчезновением переходных остатков.

Дефицит продуктов в Одесской области стал заметнее из-за изменений на рынке овощей, где дорожает прошлогодняя морковь на фоне стремительного сокращения складских запасов, передает издание Politeka.

Подобная ситуация уже влияет на предложение в торговых точках.

В последние дни количество доступной продукции на прилавках постепенно уменьшается. Это отражается как на выборе покупателей, так и на рыночных ценах.

По данным мониторинга, производители реализуют остатки прошлогодней моркови по 13–20 гривен за килограмм. Такой уровень свидетельствует о быстром исчерпании резервов и изменении баланса между спросом и имеющимися объемами.

Оптовые компании и крупные торговые сети увеличили закупки. Поэтому свободные партии раскупают быстрее, а количество товара в обращении продолжает сокращаться.

Фермеры сообщают, что большинство хранилищ почти опустели. Меньшее количество поставщиков делает рынок более чувствительным к любым изменениям.

По оценкам экспертов, Дефицит продуктов в Одесской области объясняется завершением продаж прошлогоднего урожая и постепенным исчезновением переходных остатков, ранее сдерживавших рост цен.

Несмотря на нынешнюю тенденцию, актуальная стоимость все еще ниже, чем за аналогичный период в прошлом году. Специалисты связывают это с большими стартовыми запасами в начале сезона.

Аналитики прогнозируют относительно стабильную ситуацию в ближайшее время. Последующие изменения будут зависеть от темпов поступления новой продукции, логистических процессов и скорости сокращения складских резервов.

Эксперты добавляют, что именно сезонные факторы и дальше будут оставаться основным фактором, определяющим ценовую ситуацию на овощном рынке региона.

Источник: east-fruit

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