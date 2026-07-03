Дефіцит продуктів у Одеській області пояснюється завершенням продажу торішнього врожаю та поступовим зникненням перехідних залишків.

Дефіцит продуктів у Одеській області став помітнішим через зміни на ринку овочів, де дорожчає торішня морква на тлі стрімкого скорочення складських запасів, передає видання Politeka.

Така ситуація вже впливає на пропозицію в торговельних точках.

За останні дні кількість доступної продукції на прилавках поступово зменшується. Це відображається як на виборі для покупців, так і на ринкових цінах.

За даними моніторингу, виробники реалізують залишки минулорічної моркви по 13–20 гривень за кілограм. Такий рівень свідчить про швидке вичерпання резервів і зміну балансу між попитом та наявними обсягами.

Гуртові компанії й великі торговельні мережі збільшили закупівлі. Через це вільні партії розкуповують швидше, а кількість товару в обігу продовжує скорочуватися.

Фермери повідомляють, що більшість сховищ майже спорожніла. Менша кількість постачальників робить ринок більш чутливим до будь-яких змін.

За оцінками експертів, Дефіцит продуктів у Одеській області пояснюється завершенням продажу торішнього врожаю та поступовим зникненням перехідних залишків, які раніше стримували зростання цін.

Попри нинішню тенденцію, актуальна вартість усе ще нижча, ніж за аналогічний період минулого року. Фахівці пов'язують це з більшими стартовими запасами на початку сезону.

Аналітики прогнозують відносно стабільну ситуацію найближчим часом. Подальші зміни залежатимуть від темпів надходження нової продукції, логістичних процесів і швидкості скорочення складських резервів.

Експерти додають, що саме сезонні чинники й надалі залишатимуться основним фактором, який визначатиме цінову ситуацію на овочевому ринку регіону.

Джерело: east-fruit

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