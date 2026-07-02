Прогноз погоди на тиждень з 3 по 9 липня в Дніпропетровській області допомагає жителям правильно планувати час.

Прогноз погоди на тиждень з 3 по 9 липня в Дніпропетровській області свідчить, що початок періоду принесе сильну спеку, однак уже з вихідних погодні умови зміняться, передає видання Politeka.

Місцями очікуються грози, дощі та поступове зниження температурних показників.

У четвер, 3 липня, день розпочнеться ясним небом. Після обіду з'явиться хмарність, проте опади не прогнозуються. Максимальна температура сягне +35 градусів.

У п'ятницю ситуація різко зміниться. Від ранку можливий дощ, який удень перейде у сильну зливу з грозою. До вечора інтенсивність опадів зменшиться, а повітря охолоне до +22.

У суботу стане помітно свіжіше. Після полудня можливий короткочасний дощ, який завершиться ще до вечора. Денний максимум становитиме близько +25.

Початок нового робочого тижня порадує сонячною погодою. У понеділок синоптики прогнозують ясне небо без опадів, а стовпчики термометрів піднімуться до +28.

Прогноз погоди на тиждень з 3 по 9 липня в Дніпропетровській області також вказує, що у вівторок більшу частину доби збережеться сонячна погода. Лише надвечір можливе збільшення хмарності.

У середу після обіду очікується дощ, який поступово слабшатиме ближче до ночі. Температура вдень становитиме близько +26.

У четвер, 9 липня, хмарна погода збережеться протягом доби. Із середини дня прогнозують невеликі опади, а максимальні показники не перевищать +25 градусів.

Загалом найближчі дні принесуть жителям регіону контрастні погодні умови. Після сильної спеки атмосферні фронти принесуть прохолоду, а також кілька хвиль дощів різної інтенсивності.

Джерело: Синоптик

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