Графики отключения света в Запорожье 19 и 20 августа связаны с проведением плановых ремонтных и технических работ, пишет Politeka.net.

В городе часть потребителей предупредили о временных перерывах в электроснабжении 19 и 20 августа. Обестоки необходимы для ремонта, профилактики и обслуживания электросетей. Жителям указанных адресов следует заранее подготовиться к отсутствию электроэнергии.

По информации "Запорожьеоблэнерго", 19 августа электроэнергию планируют отключать с 09:00 до 17:00. Работы по ремонту электрооборудования зацепят отдельные дома по следующим адресам:

  • Аматорська: 54, 56, 56А, 58, 60, 69, 61, 63, 65, 67
  • Володарська (Володарського): 65, 67, 69
  • Евгена Адамцевыча (Тымирязєва): 24, 26–40, 42, 33–63
  • Еднання: 57, 59, 60, 62
  • Зачыняева: 22–56, 23–27, 31–39, 45–53, 57–61, 23А, 25, 29, 35, 50А
  • Игора Сикорського: 46, 46а
  • Исторычна: 82, 84, 86, 88, 90
  • Козацькои Чайкы (Верхоянська): 16–32, 1а (2эт), 25, 27–31, гр.
  • Звонарева (оп 11)
  • Компресорна: 23, 25, 27, 31
  • Мыколы Корыщенка (Кузнецова): 24, 26, 28, 28а, 30, 30–32, 30а, 32, 34
  • Молодижна: 77, 79, 81, 83, 85, 87
  • Нагныбиды: 11 (9 этаж ) п.1,2, 11 (9 этаж ) п.3–5, 11 а (10 этаж ), 11б
  • Олены Пчилкы (Крылова): 25, 27, 28–56
  • Павлокичкаська: 55, 57, 57А, 59, 61
  • Центральна: 1, 1а, 2, 4, 6 (2 этаж ), 3 (2 этаж ), 5 (2 этаж ), 7 а (5 пов), 7а, 7б, 8 (4 этаж), 9 (4 этаж )
  • пр. Соборный: 70

Также 19 августа отдельные потребители останутся без электроэнергии с 08:00 до 18:00. Временное ограничение электроснабжения запланировано по следующим адресам:

  • Депутатська: 73
  • Дачна: 2 (оп.11)
  • Дослидна станция: 1, 12–44, 46/1, 46/2, 1б, 2, 2а, 3–29, 31, 35, 35а, 36А, 37А, 37г, 37в, 3а, 4, 4а, 41, 41г, 43, 45, 46, 47, 48–70, 70а, 4А, 6 (5 пов), 72, 74, 76, 78, 78а, 8, 80, 84, 82, 88, 94, 96.

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20 августа с 09:00 до 17:00 электроснабжение ограничат из-за ремонта электрооборудования. В список вошли отдельные дома по следующим адресам:

  • Аматорська — 40, 46
  • Вышнева — 23, 25–47, 49, 24–30, 32, 32–34, 34, 36–40, 51–63
  • Гоголя — 159, 161, 161 Б, 161б, 163, 163 (5 пов), 163 а (5 пов)
  • Днипровська — 22
  • Евпаторійська — 1
  • Захидна — 15–41, 22–56
  • Зачыняева — 22–56, 23–27, 31–39, 45–53, 57–61, 23А, 25, 29, 35, 50А
  • Компресорна — 34
  • Крылова — 23
  • Левка Лукяненка (Тургенєва) — 15, 15-тимчасово
  • Мыхайла Билынського (Пестеля) — 12, 14, 20
  • Насосна — 15, 17
  • Павла Глазового (Глазунова) — 10, 12А
  • Павлокичкаська — 16, 18, 22, 26, 27, 29, 46, 48, 49, 51
  • Посадочна — 29А, 33
  • Поштова — 55, 55-тимчасово, 55кв.68, 97, 57, 57а, 69, 71
  • Рубана — 20 п. 5–8, 22 п. 1–2, 24 п. 1–4, 24 п. 5–8, 24 п. 9–11
  • Семафорна — 1а
  • Сонячна — 1–33, 2–32
  • Украинська — 42, 44
  • Фильтрова — 14, 2
  • Шевченка — 1–17, 2–28
  • пр. Соборный — 111А, 146
  • пров. Велыкый (Вантажный) — 1–11, 2–10, 12–20, 13–17, 19
  • пров. Кинцевый — 1–17, 2–26.

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