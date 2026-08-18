Украинцам раскрыли, какие графики отключения света запланированы в Запорожье на 19 и 20 августа.

Графики отключения света в Запорожье 19 и 20 августа связаны с проведением плановых ремонтных и технических работ, пишет Politeka.net.

В городе часть потребителей предупредили о временных перерывах в электроснабжении 19 и 20 августа. Обестоки необходимы для ремонта, профилактики и обслуживания электросетей. Жителям указанных адресов следует заранее подготовиться к отсутствию электроэнергии.

По информации "Запорожьеоблэнерго", 19 августа электроэнергию планируют отключать с 09:00 до 17:00. Работы по ремонту электрооборудования зацепят отдельные дома по следующим адресам:

Аматорська: 54, 56, 56А, 58, 60, 69, 61, 63, 65, 67

Володарська (Володарського): 65, 67, 69

Евгена Адамцевыча (Тымирязєва): 24, 26–40, 42, 33–63

Еднання: 57, 59, 60, 62

Зачыняева: 22–56, 23–27, 31–39, 45–53, 57–61, 23А, 25, 29, 35, 50А

Игора Сикорського: 46, 46а

Исторычна: 82, 84, 86, 88, 90

Козацькои Чайкы (Верхоянська): 16–32, 1а (2эт), 25, 27–31, гр.

Звонарева (оп 11)

Компресорна: 23, 25, 27, 31

Мыколы Корыщенка (Кузнецова): 24, 26, 28, 28а, 30, 30–32, 30а, 32, 34

Молодижна: 77, 79, 81, 83, 85, 87

Нагныбиды: 11 (9 этаж ) п.1,2, 11 (9 этаж ) п.3–5, 11 а (10 этаж ), 11б

Олены Пчилкы (Крылова): 25, 27, 28–56

Павлокичкаська: 55, 57, 57А, 59, 61

Центральна: 1, 1а, 2, 4, 6 (2 этаж ), 3 (2 этаж ), 5 (2 этаж ), 7 а (5 пов), 7а, 7б, 8 (4 этаж), 9 (4 этаж )

пр. Соборный: 70

Также 19 августа отдельные потребители останутся без электроэнергии с 08:00 до 18:00. Временное ограничение электроснабжения запланировано по следующим адресам:

Депутатська: 73

Дачна: 2 (оп.11)

Дослидна станция: 1, 12–44, 46/1, 46/2, 1б, 2, 2а, 3–29, 31, 35, 35а, 36А, 37А, 37г, 37в, 3а, 4, 4а, 41, 41г, 43, 45, 46, 47, 48–70, 70а, 4А, 6 (5 пов), 72, 74, 76, 78, 78а, 8, 80, 84, 82, 88, 94, 96.

20 августа с 09:00 до 17:00 электроснабжение ограничат из-за ремонта электрооборудования. В список вошли отдельные дома по следующим адресам:

Аматорська — 40, 46

Вышнева — 23, 25–47, 49, 24–30, 32, 32–34, 34, 36–40, 51–63

Гоголя — 159, 161, 161 Б, 161б, 163, 163 (5 пов), 163 а (5 пов)

Днипровська — 22

Евпаторійська — 1

Захидна — 15–41, 22–56

Зачыняева — 22–56, 23–27, 31–39, 45–53, 57–61, 23А, 25, 29, 35, 50А

Компресорна — 34

Крылова — 23

Левка Лукяненка (Тургенєва) — 15, 15-тимчасово

Мыхайла Билынського (Пестеля) — 12, 14, 20

Насосна — 15, 17

Павла Глазового (Глазунова) — 10, 12А

Павлокичкаська — 16, 18, 22, 26, 27, 29, 46, 48, 49, 51

Посадочна — 29А, 33

Поштова — 55, 55-тимчасово, 55кв.68, 97, 57, 57а, 69, 71

Рубана — 20 п. 5–8, 22 п. 1–2, 24 п. 1–4, 24 п. 5–8, 24 п. 9–11

Семафорна — 1а

Сонячна — 1–33, 2–32

Украинська — 42, 44

Фильтрова — 14, 2

Шевченка — 1–17, 2–28

пр. Соборный — 111А, 146

пров. Велыкый (Вантажный) — 1–11, 2–10, 12–20, 13–17, 19

пров. Кинцевый — 1–17, 2–26.

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