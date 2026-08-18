Графики отключения света в Запорожье 19 и 20 августа связаны с проведением плановых ремонтных и технических работ, пишет Politeka.net.
В городе часть потребителей предупредили о временных перерывах в электроснабжении 19 и 20 августа. Обестоки необходимы для ремонта, профилактики и обслуживания электросетей. Жителям указанных адресов следует заранее подготовиться к отсутствию электроэнергии.
По информации "Запорожьеоблэнерго", 19 августа электроэнергию планируют отключать с 09:00 до 17:00. Работы по ремонту электрооборудования зацепят отдельные дома по следующим адресам:
- Аматорська: 54, 56, 56А, 58, 60, 69, 61, 63, 65, 67
- Володарська (Володарського): 65, 67, 69
- Евгена Адамцевыча (Тымирязєва): 24, 26–40, 42, 33–63
- Еднання: 57, 59, 60, 62
- Зачыняева: 22–56, 23–27, 31–39, 45–53, 57–61, 23А, 25, 29, 35, 50А
- Игора Сикорського: 46, 46а
- Исторычна: 82, 84, 86, 88, 90
- Козацькои Чайкы (Верхоянська): 16–32, 1а (2эт), 25, 27–31, гр.
- Звонарева (оп 11)
- Компресорна: 23, 25, 27, 31
- Мыколы Корыщенка (Кузнецова): 24, 26, 28, 28а, 30, 30–32, 30а, 32, 34
- Молодижна: 77, 79, 81, 83, 85, 87
- Нагныбиды: 11 (9 этаж ) п.1,2, 11 (9 этаж ) п.3–5, 11 а (10 этаж ), 11б
- Олены Пчилкы (Крылова): 25, 27, 28–56
- Павлокичкаська: 55, 57, 57А, 59, 61
- Центральна: 1, 1а, 2, 4, 6 (2 этаж ), 3 (2 этаж ), 5 (2 этаж ), 7 а (5 пов), 7а, 7б, 8 (4 этаж), 9 (4 этаж )
- пр. Соборный: 70
Также 19 августа отдельные потребители останутся без электроэнергии с 08:00 до 18:00. Временное ограничение электроснабжения запланировано по следующим адресам:
- Депутатська: 73
- Дачна: 2 (оп.11)
- Дослидна станция: 1, 12–44, 46/1, 46/2, 1б, 2, 2а, 3–29, 31, 35, 35а, 36А, 37А, 37г, 37в, 3а, 4, 4а, 41, 41г, 43, 45, 46, 47, 48–70, 70а, 4А, 6 (5 пов), 72, 74, 76, 78, 78а, 8, 80, 84, 82, 88, 94, 96.
20 августа с 09:00 до 17:00 электроснабжение ограничат из-за ремонта электрооборудования. В список вошли отдельные дома по следующим адресам:
- Аматорська — 40, 46
- Вышнева — 23, 25–47, 49, 24–30, 32, 32–34, 34, 36–40, 51–63
- Гоголя — 159, 161, 161 Б, 161б, 163, 163 (5 пов), 163 а (5 пов)
- Днипровська — 22
- Евпаторійська — 1
- Захидна — 15–41, 22–56
- Зачыняева — 22–56, 23–27, 31–39, 45–53, 57–61, 23А, 25, 29, 35, 50А
- Компресорна — 34
- Крылова — 23
- Левка Лукяненка (Тургенєва) — 15, 15-тимчасово
- Мыхайла Билынського (Пестеля) — 12, 14, 20
- Насосна — 15, 17
- Павла Глазового (Глазунова) — 10, 12А
- Павлокичкаська — 16, 18, 22, 26, 27, 29, 46, 48, 49, 51
- Посадочна — 29А, 33
- Поштова — 55, 55-тимчасово, 55кв.68, 97, 57, 57а, 69, 71
- Рубана — 20 п. 5–8, 22 п. 1–2, 24 п. 1–4, 24 п. 5–8, 24 п. 9–11
- Семафорна — 1а
- Сонячна — 1–33, 2–32
- Украинська — 42, 44
- Фильтрова — 14, 2
- Шевченка — 1–17, 2–28
- пр. Соборный — 111А, 146
- пров. Велыкый (Вантажный) — 1–11, 2–10, 12–20, 13–17, 19
- пров. Кинцевый — 1–17, 2–26.
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