Дефицит продуктов в Днепропетровской области может усилиться из-за длительной жары и нехватки осадков, которые создают дополнительные риски для аграрного сектора, сообщает Politeka.

Больше всего от засушливых условий страдают культуры, требующие регулярного увлажнения. Перегрев почвы и недостаточное количество воды способны сказаться на цветении, развитии растений и формировании будущего урожая.

Для фермерских хозяйств это значит увеличение издержек. Из-за жары приходится чаще использовать поливочное оборудование, тратить больше электроэнергии и горючего, а также усиливать уход за насаждениями.

Дополнительную нагрузку формируют средства защиты и потребность в привлечении работников. Всё это увеличивает себестоимость выращивания аграрной продукции.

Отдельный риск – сокращение товарного сбора. Если неблагоприятная погода сохранится надолго, на прилавки может попасть меньше сезонных овощей.

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Сложнее всего небольшим производителям, имеющим ограниченные финансовые ресурсы. Им труднее поддерживать стабильное орошение и компенсировать возможные потери.

Дефицит продуктов в Днепропетровской области, прежде всего, может сказаться на сезонных овощах. Меньшее предложение способно создать дополнительное давление на розничную стоимость отдельных позиций.

Для покупателей это означает риск повышения цен в конце лета. В то же время говорить о неминуемом дефиците всех категорий продовольствия оснований нет.

Дальнейшее развитие ситуации зависит от погоды, количества осадков и фактических объемов нового урожая. Если условия улучшатся, аграрии могут частично компенсировать нынешние потери и сохранить запланированные показатели.

Источник: AgroWeek

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