Пенсия в Одесской области зависит от результатов повторной оценки, установленной группы и соблюдения предусмотренных сроков.

Пенсия в Одесской области в случае смены группы инвалидности, восстановления здоровья или пропуска оценивания выплачивается по отдельным правилам, сообщает издание Politeka.net.

Если человеку установили другую группу, новый размер начисляется с даты соответствующего изменения. При переходе на низшую категорию предварительную сумму сохраняют до конца месяца, когда произошло переоформление.

Информацию об этом предоставляет ПФУ.

После повторного осмотра, по результатам которого лицо признают здоровым, денежные средства выплачивают до окончания месяца, на который была установлена ​​инвалидность.

Если человек не пришел на оценку повседневного функционирования в определенный срок, начисления останавливают с первого числа следующего месяца.

В то же время пропуск процедуры по уважительной причине не означает окончательной потери средств. За подтверждение инвалидности экспертной командой выплаты могут возобновить с даты прекращения до дня прохождения оценки. Такой период не может превышать трех лет.

Если во время следующей проверки была установлена ​​другая группа — более высокая или более низкая, — за прошедший период расчет производится по предыдущей категории.

Когда выплата была прекращена из-за восстановления здоровья или неявки без уважительной причины, после повторного установления инвалидности ранее назначенное обеспечение можно возобновить с соответствующей даты. Главное условие — после прекращения должно пройти не более пяти лет.

Если этот срок превышен, предварительное начисление не возобновляется. В таком случае его назначают заново на общих основаниях.

Следовательно, Пенсия в Одесской области зависит от результатов повторной оценки, установленной группы и соблюдения предусмотренных сроков.

Последние новости:

Напомним, Politeka писала, Работа для пенсионеров в Одесской области: где гарантируют от 25 тысяч гривен зарплаты.

Также Politeka сообщала, Доплаты для пенсионеров в Одесской области: украинцам рассказали, какие суммы есть возможность получить.

Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области: среди каких предложений можно выбрать.