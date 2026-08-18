Графики отключения света в Черниговской области на 19 августа будут действовать много часов.

Графики отключения света в Черниговской области на 19 августа будут продолжаться из-за плановых и профилактических работ, пишет Politeka.net.

Запланированы временные ограничения электроснабжения. Графики отключения света в Черниговской области 19 августа связаны с проведением запланированных работ на электросетях. Время обесточивания зависит от конкретного населенного пункта и адреса.

По данным АТ «Черниговоблэнерго», одно из самых продолжительных отключений 19 августа запланировано в населенном пункте Короп. По отдельным адресам электроэнергии не будет до самого вечера, с 08:00 до 19:00 — в течение 11 часов. В перечень попали улицы:

Довженка — 3, 5, 7, 9, 13

Игоря Шкляра — 11, 13, 28, 30, 36, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 69, 71, 73, 75, 77

И. Шкляра — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 24

Слобидська — 4, 41, 47, 49, 51, 53, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 104, 65А

Слобидськый — 1, 3, 5, 7

Шевченка — 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 124, 126

Длительное ограничение электроснабжения также запланировано в Сновську. По некоторым адресам света не будет с 08:00 до 19:00 – то есть до 11 часов подряд. Под отключение попадут следующие улицы:

2-й Свободы — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 2а, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53

3-й Свободы — 1, 2, 3

Архитектурна — 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 2а, 30, 24а, 28а, 28Б

Б. Хмельныцького — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 73, 74, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 121, 122, 125, 127, 127а, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 137, 139, 141, 143

Вадыма Сергийка — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 1б, 1в, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2а, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 10а, 10б, 12а, 12б, 14а, 14б, 14г, 16а

Весела — 1, 11, 17, 19, 21, 25, 27, 29, 33, 35, 39, 41, 45, 47, 49, 51, 55, 57, 59, 61, 63, 49а, 51а, 55а, 63а

Виктора Максыменка — 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 147, 148, 150, 155, 157, 160, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 170, 172, 90а

Владымырська — 4, 6, 7, 8, 10

Героив Сновщыны — 54, 56, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105а, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115а, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 125, 127, 127а, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 155, 157, 159, 161, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 173, 174, 175, 176, 66а, 79а, 92а, 92б

Добровольча — 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 57а, 62а, 65а, 75а

Захысныкив — 21, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 37

Зелена — 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 1е, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 51а

Капитана Ткаченка — 100, 102, 107, 109а, 109, 111, 113, 115

Квитнева — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 39, 41, 42, 45, 46, 47, 14а

Квитневый — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Корольова — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 1а, 1б, 1в, 1г, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 16а

Левка Лукяненка — 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15

Леонида Каденюка — 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 25а, 42а, 68а

Леси Украинкы — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22

Лидии Вакуловськои — 3, 5, 9

Лисна — 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14

Луговый — 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 23А, 28а

Мыхальченко — 1, 5, 9, 13, 17, 19, 21, 25, 29

Молодижна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 1а, 22

Набережна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14

Незалежности — 80, 82, 84, 108, 110, 80а, 89а

Олеся Гончара — 1, 3, 12, 20

Партызанська — 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 41а, 44а, 46а, 47б, 48а, 49а, 50а, 51а, 54а, 62а, 63а, 64а, 74А, 79а, 83а, 95а

Партызанськый — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7а

Перемогы — 6, 8, 36, 42, 37А, 8/1

Покровська — 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 9а

Польова — 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 1а, 1б, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29

Проризный — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14а

Садова — 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24

Свободы — 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102а, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 133, 135, 135а, 137, 137а, 139, 141, 143, 143а, 145, 147А, 147, 149, 149а, 151, 153, 155а, 52а, 56а, 62а, 66а, 74а, 79а, 94А

Соборна — 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 21, 23, 24, 28, 32, 36, 38, 40

Сонячна — 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22

Соснова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

Спортывна — 21

Стельмаха — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17

Франко — 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 63, 11а, 17а, 19а, 21а, 41а, 41б, 43а

Шырока — 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 17/1, 17/2

Шкильный — 2, 4

Ярослава Мудрого — 1, 2, 3, 4, 6, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 9А, 9Б, 14а.

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