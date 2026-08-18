Новая система оплаты за проезд в Киеве заработала в полном формате с 1 августа 2026 года, сообщает Politeka.

Общественный транспорт перешел на электронный билет E-Pass.

Информацию об этом предоставляет Ровенский городской совет .

Для пассажиров остаются доступными наличные, транспортные и банковские карты, а также смартфоны с NFC. В то же время появятся два дополнительных варианта: цифровая транспортная карта EasyPay и разовый QR-билет.

Цифровая карта работает в пилотном режиме. Ее можно оформить в приложении EasyPay или добавить туда уже имеющуюся общую пластиковую карту. Через смартфон можно будет оплачивать поездки, пополнять баланс без комиссии и просматривать историю использования. Пока доступен только общий тариф.

Общая пластиковая карта предназначена для ежедневных поездок. Приобрести ее можно в сетях «Сим23» и «Сими». Школьники и студенты будут пользоваться персонализированными картами со скидкой 50%. Льготные носители пока остаются только пластиковыми.

Для бесконтактной оплаты также подойдут банковские карты, Apple Pay и Google Pay. Устройство нужно приложить к валидатору.

Наличный расчет в Киеве не отменяют. Пассажиры смогут приобрести разовый QR-билет в терминалах EasyPay на остановках или других точках города. За одну операцию можно приобрести до девяти таких билетов.

После оплаты терминал выдает чек с QR-кодом. Его нужно отсканировать через кнопку «Сканировать QR» на валидатор сразу после посадки. Чек следует хранить до завершения поездки для возможной проверки.

Новая система оплаты за проезд в Ровно предусматривает обязательную валидацию каждой поездки. Это касается всех пассажиров, в том числе тех, кто имеет право на бесплатный проезд. Если валидацию не пройти, во время контроля поездка может быть признана неоплаченной.

Подробные инструкции доступны на ресурсах Ровенского городского совета и EasyPay. В случае технических проблем работает бесплатная поддержка по номеру 0800 60 30 03 , а также доступны Telegram, Viber и электронная почта call-center@easypay.ua .

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