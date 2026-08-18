В 2026 году в Николаевской области размер денежной помощи отличается в зависимости от категорий.

Ко Дню Независимости Украины отдельным категориям пенсионеров в Николаевской области выплатят единовременную денежную помощь, пишет Politeka.net.

Сумма будет зависеть от статуса получателя и будет составлять от 450 до 3100 гривен.

В Пенсионном фонде объяснили, кому предусмотрена такая выплата и можно ли направить эти средства на оплату света, газа, воды и других коммунальных услуг. В 2026 году размер денежного пособия в Николаевской области будет определяться в зависимости от категории получателя.

В частности, предусмотрены следующие суммы:

3100 гривен - людям с особыми заслугами перед Родиной, людям с инвалидностью в результате войны и бывшим малолетним узникам концлагерей и гетто с инвалидностью I группы;

- людям с особыми заслугами перед Родиной, людям с инвалидностью в результате войны и бывшим малолетним узникам концлагерей и гетто с инвалидностью I группы; 2900 гривен - людям с инвалидностью в результате войны и бывшим малолетним узникам концлагерей и гетто с инвалидностью II группы;

- людям с инвалидностью в результате войны и бывшим малолетним узникам концлагерей и гетто с инвалидностью II группы; 2700 гривен - людям с инвалидностью в результате войны и бывшим малолетним узникам концлагерей и гетто с инвалидностью III группы;

- людям с инвалидностью в результате войны и бывшим малолетним узникам концлагерей и гетто с инвалидностью III группы; 1000 грн - участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей и гетто, а также детям, рожденным в местах принудительного содержания;

650 грн - членам семей погибших или умерших ветеранов войны, Защитников и Защитниц Украины, а также вдовам и вдовцам умерших людей с инвалидностью в результате войны и других определенных категорий, если они не женились повторно;

- членам семей погибших или умерших ветеранов войны, Защитников и Защитниц Украины, а также вдовам и вдовцам умерших людей с инвалидностью в результате войны и других определенных категорий, если они не женились повторно; 450 грн - участникам войны, бывшим узникам концлагерей, принудительно вывезенным на работы, а также детям партизан, подпольщиков и других участников борьбы с нацистским режимом.

Можно ли потратить выплату на коммунальные услуги

Получатели не обязаны направлять помощь на конкретные товары или услуги. Деньгами можно распоряжаться по своему усмотрению.

В частности, их разрешено использовать для оплаты коммунальных услуг – электроэнергии, газа, воды или отопления.

Отдельных ограничений по целевому использованию этой помощи законодательство не устанавливает. Поэтому выплату ко Дню Независимости можно направить на необходимые расходы, в частности погашение коммунальных счетов.

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